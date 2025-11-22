Рельсовая плита для ВСМ получила патент на изобретение
Рельсовая плита для ВСМ, разработанная в Нацпроектстрое, получила патент на изобретение. Документ выдан по итогам экспертизы Роспатента, подтвердившей мировую новизну решения и чистоту разработки.
«Получение патента на изобретение — важный шаг в развитии отечественных технологий строительства высокоскоростных магистралей. Это укрепляет позиции НПС как одного из лидеров в области инновационных транспортных решений», — пояснил Никита Терентьев, генеральный директор НПС//Скоростные технологии (входит в Нацпроектстрой).
Плита НГП 4.0 — несущий элемент безбалластного пути сети российских ВСМ.Конструкция не имеет мировых аналогов, адаптирована для отечественного рельса Р65 и колеи 1520 мм. Рассчитана на большой перепад температур, от -50°С до +50 °С, срок службы — не менее полувека без капитального ремонта.Точность изготовления такой плиты — до полумиллиметра. В каждую из них на производстве вшивают RFID-метку: электронный паспорт, где содержится вся информация о базовой единице магистрали, включая состав бетона и трехмерные координаты положения на линии.Разработанная в НПС технология обеспечивает высокую скорость монтажа, до 250 метров пути в сутки. Значительно упрощает ремонт: интегрированный полимерный слой позволяет заменить рельсовую плиту, не разрушая фундамента. Все операции по обслуживанию требуют минимальных технологических окон.Помимо патента на изобретение, плита имеет уже пять патентов на полезную модель, подтверждающих уникальные технические особенности и инженерные решения конструкции.
