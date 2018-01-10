Новейшая РЛС «Гамма-С1» заступила на боевое дежурство в Кировской области

В Кировской области на боевое дежурство заступила новейшая РЛС «Гамма-С1», сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В сообщении ЦВО говорится, что РЛС «Гамма-С1» предназначена для контроля воздушного пространства с зоной обзора от десяти до 300 километров.

В расчет входят четыре человека, время развертывания — не более 40 минут.

Ранее сообщалось, что в подразделения радиотехнических войск Воздушно-космических сил поступило более 70 новейших радиолокационных станций, больших и малых, в 2017 году, в том числе «Небо-М», «Противник», «Всевысотный обнаружитель», «Сопка-2», «Подлет-К1» и «Подлет-М», «Каста-2-2», «Гамма-С1».