Новая начальная школа и детский сад открылись в Сочи

1. Новое трехэтажное здание начальной школы открылось на территории средней школы № 100 в пос. Весёлое Адлерского района Сочи.

Уже 12 января за новые парты сядут 500 детей, которые ранее обучались в основном корпусе школы № 100. Таким образом все 1800 учеников теперь будут учиться в первую смену.

— Мы построили сотую школу в Веселом в рамках подготовки к Олимпийским играм. Тогда казалось, что ее возможностей хватит надолго. Но прошло всего три года, количество населения выросло, школа оказалась переполнена. И мы, при поддержке губернатора, приняли решение построить здесь дополнительный корпус, — было сказано на открытии школы.

Начальная школа № 100 — это 16 учебных классов, здесь есть своя столовая, спортзал, кабинет информатики, хореографический зал.

«Мы уже заключили договоры с Центром внешкольной работы, здесь будут проходить занятия по бальным танцам, балету, брейк-дансу, другим танцевальным направлениям. У нас в основном корпусе два спортивных зала, мы уделяем активному образу жизни очень много внимания. И теперь сможем растить своих спортсменов с самых первых классов в новом отдельном просторном светлом зале», — сказала директор школы № 100 Светлана Пинязева.

В новом корпусе созданы все условия для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья, а также самых маленьких учеников — младше 6,5 лет. Для этого здесь оборудованы игровые комнаты и даже спальни.

Стоимость строительства составила более 310 млн. рублей. Здание возведено за 10 месяцев.

Пока Сочи второй в списке по количеству детей, обучающийся во вторую смену. Сейчас, чтобы изменить ситуацию и перевести всех учеников на одну смену, курорту необходимо 14 новых школ.

2018 год будет в этом направлении насыщенным. Утверждены проекты строительства нового корпуса в школе № 82 в Дагомысе и № 15 в Центральном районе, также планируется приступить к возведению школы на Мамайке. Кроме того, есть планы по строительству, как минимум трех детских садов.

2. 10 января в пос. Лоо Лазаревского района Сочи открылся новый детский сад на 210 мест.





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Детского сада в поселке до этого не было — последний закрылся еще в конце 1980-х. Родители были вынуждены возить малышей в детские сады в соседних поселках Дагомыс и Головинка, а это 15 километров по горному серпантину.

Детсад строился с 2016 года, в рамках государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Общая стоимость объекта составила 317 млн рублей.

Двухэтажное здание разместилось на площади в 1,9 тыс. м2, что немаловажно — оно построено с учетом особенностей местности, и имеет сейсмостойкость в восемь баллов.

Детский сад рассчитан на 11 групп, и при плановой наполняемости в 210 способен разместить до 300 детей. Для выдачи уже запланировано 285 путевок.

В здании созданы условия для музыкальных занятий, оборудованы два спортивных зала, кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, комната природы, прогулочные участки и веранды. Также в детском саду имеется медицинский и пищевой блоки, прачечная, оснащенная современным оборудованием.

«Особенность нашего детского сада — наличие, например, комнаты природы, в которой уже есть большой аквариум с рыбками, клетки для птиц. Наша школа целенаправленно, много десятков лет работает в системе экологического воспитания учащихся. Территория школы имеет три с половиной гектара, и часть этой территории раньше была частью Национального парка, а позже передана в безвозмездную аренду школе, и здесь в течение всего учебного года дети занимаются исследовательской, наблюдательной работой. «, — пояснила директор детского сада Елена Смирнова.

Открытие детского сада поможет разгрузить очередь в Лазаревском районе Большого Сочи.

Новый детский сад стал юбилейным, 25-м дошкольным учебным заведением, построенным в Сочи за последние семь лет. За этот же период в городе появилось восемь новых школ.

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