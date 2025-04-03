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termometrix 03 апреля 2025, 06:47 17 Детские сады и школы

В поселке Глубоком Краснодарского края открылся современный корпус школы № 13

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 © kubantoday.ru

В поселке Глубоком открылся современный корпус школы № 13, рассчитанный на 250 учеников начальных классов.

Новый корпус — это современный образовательный комплекс, оснащенный по последнему слову техники. Здесь созданы все условия для эффективного и интересного обучения: современный пищеблок, актовый зал. Также предусмотрели пространства для дополнительного образования — кабинеты для занятий искусством и музыкой, театральная студия.

Открытие нового корпуса школы № 13 — это лишь часть масштабной программы развития системы образования Краснодарского края. В этом году планируется построить еще 12 школ и 21 детский сад.

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Источник: krasnodar.bezformata.com

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новая школа, сельская жизнь, Краснодарский край
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