В поселке Глубоком Краснодарского края открылся современный корпус школы № 13

В поселке Глубоком Краснодарского края открылся современный корпус школы № 13Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В поселке Глубоком открылся современный корпус школы № 13, рассчитанный на 250 учеников начальных классов.
Новый корпус — это современный образовательный комплекс, оснащенный по последнему слову техники. Здесь созданы все условия для эффективного и интересного обучения: современный пищеблок, актовый зал. Также предусмотрели пространства для дополнительного образования — кабинеты для занятий искусством и музыкой, театральная студия.
Открытие нового корпуса школы № 13 — это лишь часть масштабной программы развития системы образования Краснодарского края. В этом году планируется построить еще 12 школ и 21 детский сад.
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