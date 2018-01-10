Планер SSJ-100 c увеличенной дальностью полета прошел очередной этап ресурсных испытаний

Планер самолета Sukhoi Superjet 100 с увеличенной дальностью полета

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского реализовали 24 000 полетных циклов. В каждом из них ученые воссоздавали периодические нагрузки, возникающие на взлетно-посадочных, крейсерских и наземных режимах.

Объектом ресурсных испытаний стала модель самолета RRJ-95LR-100 — новой модификации воздушного судна с увеличенной дальностью полета — до 4578 км.

По словам специалистов института, проведенные исследования подтвердили высокую надежность конструкции на начальных этапах эксплуатации.

Всего по программе испытаний планируется смоделировать 162 000 полетных циклов для подтверждения проектного ресурса 54 000 полетов основной силовой конструкции авиалайнеров семейства RRJ. Работы, стартовавшие в 2015 году, продлятся еще несколько лет.

ФГУП «ЦАГИ» сотрудничает с АО «Гражданские самолеты Сухого» по проекту разработки Sukhoi Superjet 100 с 2001 года. За это время специалисты института реализовали весь комплекс исследований аэродинамики, прочности и систем управления отечественного самолета.