Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация ) вручило ПАО «Яковлев» (входит в состав ОАК Госкорпорации Ростех ) одобрение главного изменения в сертификат типа МС-21 , предусматривающее импортозамещение композитных материалов в силовых элементах кессонов киля и стабилизатора. Таким образом, российская наука и промышленность полностью завершили большой комплекс работ по внедрению отечественных композиционных материалов в конструкцию самолета МС-21. Об этом сообщает AVIA.RU .

В работе по одобрению принимали участие специалисты Авиарегистра России, сертификационных центров ФГУП ГосНИИ ГА , СЦ ФАУ «ЦАГИ », ООО СЦ «МАТЕРИАЛ» и АО «НМЦ НОРМА».

«Российская школа материаловедения еще раз продемонстрировала свою готовность в короткие сроки разработать и поставить гражданскому авиастроению собственные композиты мирового уровня. Их надежность для использования в конструкции МС-21 подтверждается расчетами, моделированием, натурными испытаниями с участием ведущих научных и сертификационных центров нашей страны. Вместе продолжаем повышать уровень технологического суверенитета отечественного авиапрома и в этой важнейшей области», — отметил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров .

Серийный выпуск кессонов киля и стабилизатора из отечественных композиционных материалов ведет АО «КАПО-Композит » (входит в состав компании «АэроКомпозит » ПАО «Яковлев»).

«Получение одобрения на использование отечественных композитов в киле и стабилизаторе МС-21 знаменует завершение важного этапа импортозамещения — мы полностью избавили самолет от иностранных материалов и в ходе испытаний подтвердили надежность отечественных аналогов. В эту работу была вовлечена большая кооперация научных центров и производственных предприятий, в том числе из контура ОАК Госкорпорации Ростех. Я хотел бы поблагодарить всех коллег, которые внесли вклад в создание целой подотрасли композитного авиастроения», — подчеркнул генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха .

Завершение данных работ — один из этапов сертификации полностью импортозамещенного самолета МС-21. В настоящее время совместно с разработчиком ПАО «Яковлев» ведутся работы по сертификации самолета с новым отечественным оборудованием.

Ранее, в 2022 году, Росавиация одобрила изменения в конструкцию МС-21, включая замену двигателя на ПД-14 производства ОДК Госкорпорации Ростех и использование крыла из отечественных композиционных материалов.