Новая школа на 650 мест открылась в Курской области

В поселке Медвенка Курской области открылась новая школа. Учебное заведение рассчитано на 650 мест. На его строительство в рамках государственной программы «Развитие образования» было выделено 535 млн. рублей из бюджетов всех уровней.

Школа представляет собой трехэтажное здание, разделенное на блоки для начальных, средних и старших классов. Современной техникой оснащены кабинеты, учебные мастерские, пищеблок, столовая, библиотека и медицинская комната. Имеются два многофункциональных спортивных зала, футбольное поле и волейбольная площадка. Установлено оборудование, необходимое для технического творчества, кабинета робототехники и лаборатории 3D моделирования. Появился даже свой пресс-центр.

Здание полностью оборудовано для детей с ограниченными возможностями здоровья: предусмотрены пандусы, поручни, специализированные туалеты и учебные места.

Сейчас учеников — чуть более 500. Это дети не только из районного центра, но и соседних сел и деревень. Школа готова принять еще 100 человек. Проектные мощности подразумевают обучение в одну смену — в старой школе учились в две. Через 8 лет российское образование должно завершить переход на одну смену. В области для этого планируется построить еще 18 школ, реконструировать 11 и капитально отремонтировать 3. На селе школы становятся центрами жизни. За этими детьми — будущее

В 2018 году планируется открыть новую школу на 1000 мест на проспекте Дериглазова в Курске, такая же в 2019 году будет введена и в Железногорске.