КАМАЗ подвел итоги производства за 2017 год

Российский производитель грузовой техники КАМАЗ , входящий в Госкорпорацию Ростех, опубликовал данные о количестве выпущенной продукции за декабрь и весь 2017 год в целом. По итогам прошлого года предприятие изготовило на 12% больше автомобилей, чем в 2016-м. Подразделения единого технологического цикла КАМАЗа в декабре произвели 4238 машинокомплектов, а всего за год их выпущено 39 525 единиц, что на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. Завод двигателей и СП «Камминз Кама» выпустили и отгрузили своим потребителям в декабре более 4,5 тыс. двигателей и силовых агрегатов. Результаты за год по этому виду продукции равняются почти 42 тысячам единиц — плюс 10,5% относительно 2016-го.

Дилеры, сервисные центры, корпоративные и другие потребители КАМАЗа получили в последнем месяце прошлого года запасных частей на 2 млрд рублей. Всего же с начала года эта сумма составляет около 23 млрд рублей — рост на 39% к предыдущему году. В декабре продукции диверсификации выпущено на 1,84 млрд рублей; годовые показатели по этому направлению деятельности превышают 8 млрд рублей, что на 20% больше того же периода 2016 года.