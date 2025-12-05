MAX
Департамент информационной политики АПК Транспорт, спецтехника и логистика

В Кузбассе открыли новый сервисный центр «КАМАЗ»

Современный дилерский центр площадью 2,4 гектара открылся в Белове. На территории расположены 12 постов для ремонта и диагностики карьерной техники, автомобилей и автобусов, а также две автомойки, склад запчастей и ремонтная зона. Инвестиции в проект составили 425 млн рублей, создано 30 новых рабочих мест.

Сервисный центр позволит реализовывать свыше 200 единиц техники КАМАЗ ежегодно; проводить техобслуживание и ремонт; продавать оригинальные запчасти; обслуживать грузовую технику для предприятий горнодобывающей отрасли. Также возможно предоставление дополнительных услуг, включающих лизинг, страхование и кредитование для приобретения техники.

В перспективе компания планирует реализовать проект современного шиномонтажного комплекса, будут построены новые корпуса покрасочного и кузовного цеха, также в планах — строительство мини-гостиницы и кафе для посетителей придорожного комплекса.

  • Badassgoliath Badassgoliath05.12.25 12:53:03

    Смотрю, на фото четырёхосные самосвалы. Вживую пока не встречал.

