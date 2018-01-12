На строящийся корвет «Гремящий» проекта 20385 подано штатное электропитание

Судостроители Северной верфи подали электропитание на Главный распределительный щит корвета «Гремящий» проекта 20385. Прием электропитания на «Гремящий» позволяет начать его швартовные испытания и предъявление представителям Заказчика общекорабельных систем. В ближайшие пять месяцев корабелам предстоит закрыть около 200 швартовных удостоверений. На корвете завершается монтаж систем вооружения, общекорабельной гидравлики, хозяйственно-бытовых сточных вод, кондиционирования воздуха. Заканчивается обустройство камбуза. Судостроители приступили к монтажу системы управления техническими средствами, которая отвечает за автоматическое управление Главной энергетической установкой и общекорабельными системами. На ходовые испытания «Гремящий» должен уйти в июне 2018 года.

Проект 20385 — модернизированный проект корвета нового поколения, разработанный ЦМКБ «Алмаз». Основная задача — обнаружение и уничтожение надводных вражеских судов или подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны, сопровождение других кораблей. Проектом предусмотрены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, ангар для вертолета Ка-27. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

Основные характеристики корветов проекта 20385:

• Водоизмещение — 2200 тонн.

• Длина — 104 м

• Ширина — 13 м

• Скорость — до 27 узлов

• Дальность плавания — 3500 миль

• Автономность — 15 суток

• Экипаж — 99 человек.

Главная энергетическая установка:

• Два дизель-дизельных агрегата 1ДДА-12000