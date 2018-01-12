На вооружение учебного центра ЦВО на Урале поступили новые бронетранспортеры БТР-82А

Около 20 новых бронетранспортеров БТР-82А поступили на вооружение учебного центра Центрального военного округа (ЦВО), расположенного в поселке Еланский Камышловского района Свердловской области. Бронированные машины будут применяться для обучения наводчиков-операторов, а также для переподготовки контрактников на новые образцы техники, поступающие в войска ЦВО по гособоронзаказу. Их отличают 30-миллиметровая пушка и боевой модуль, оснащенный электроприводом и стабилизатором вооружения, который позволяет вести прицельный огонь в движении.

Огневая мощь БТР-82А более чем вдвое превышает возможности предшественников.