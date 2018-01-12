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Армия и Флот

Новые самоходные орудия «Нона-СВК» поступили в мотострелковую бригаду ЦВО

  •  © oruzhie.info

Артиллерийский дивизион горного мотострелкового соединения, дислоцированного в Туве, перевооружен на новые 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия «Нона-СВК"

Об этом в пятницу сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин, передает ТАСС.

«Артиллерийские установки «Нона-СВК», наиболее эффективные в горной местности, поступили по гособоронзаказу в мотострелковую бригаду ЦВО, дислоцированную в Республике Тыва. Артиллерия соединения полностью перевооружена на новые образцы», — отметил он.

«Нона-СВК» предназначена для уничтожения объектов противника на удалении до 12,5 км, способна вести огонь корректируемыми снарядами с вероятностью поражения целей 0,8-0,9. Позволяет вести прицельный огонь с закрытых позиций и прямой наводкой. Возможна стрельба всеми видами 120-мм мин, в том числе зарубежного производства.

Осенью прошлого года переброшенные из Кызыла подразделения горнострелковой бригады ЦВО успешно выполнили учебно-боевые задачи в ходе совместных антитеррористических маневров на полигоне Фориш в Узбекистане, а также миротворческих учений ОДКБ в Казахстане.

https://defence.ru/article/novie-samokhodnie-orudiya-nona-svk-postupili-v-motostrelkovuyu-brigadu-cvo/

Нона-СВК, ЦВО, мотострелки, ВС РФ
  • Нет аватара Polukrovkarus32877
    12.01.1816:31:17

    Всё-таки пошла в серию…Ура!

    #996055
    • Soviet Assault Soviet Assault
      12.01.1816:37:07

      В Питере на параде Победы в 2014 году тоже были, если что    

      #996059
  • Нет аватара Саша17
    12.01.1816:41:26

    А сколько всего их передано в войска?

    #996063
    • Soviet Assault Soviet Assault
      12.01.1816:55:37

      Немного.

      Минимум 42 штуки по состоянию на 2016 год, максимум мы не узнаем, как Вы понимаете)

      #996068
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