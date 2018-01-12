НПО «СПЛАВ» в 2017 году увеличил поставки продукции по Гособоронзаказу на 78%

В АО «НПО «СПЛАВ» подвели итоги 2017 года и обозначили планы на 2018 год. В 2017 году НПО «СПЛАВ» увеличил объемы поставки продукции по Гособоронзаказу в среднем на 78% по сравнению с предыдущим годом. При этом поставки неуправляемых реактивных снарядов «Солнцепек» к ТОС-1А «Буратино» выросли более чем в 8,6 раз. В настоящее время на НПО «СПЛАВ» ведутся работы по изготовлению опытного образца нового поколения тяжелой огнеметной системы «Тосочка» для предварительных испытаний. Система с улучшенными тактико-техническими характеристиками будет выполнена на колесном шасси. «В 2017 году в рамках инвестиционной программы на НПО «СПЛАВ» был дан старт проекту «Прорыв», направленному на расширение производственных мощностей, — отметил генеральный директор Концерна «Техмаш», — В рамках проекта был приобретен новый цех. Ввод его в эксплуатацию запланирован на 2019 год. На данной площадке будет развернуто серийное производство снарядов для новейшей реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Параллельно будет освоено новое для предприятия направление — выпуск боевых и транспортно-заряжающих машин. Проект позволит «СПЛАВу» перейти из разряда опытного производства в серийное». На базе нового цеха также будет развернуто производство штатных снарядов для реактивной системы залпового огня «Град». Их выпуск возобновлен по поручению Президента Российской Федерации. Эти снаряды востребованы как Министерством обороны России, так и армиями зарубежных стран.