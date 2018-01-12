Обзор: В августе в России открылось 11 новых производств.

1. В Калининградской области запустили новое производство композитных материалов

Полный цикл производства изделий из композита для дорожного, гражданского и промышленного строительства открылся 25 августа на промышленной площадке компании «ПГМ-Городское пространство» под Калининградом.

Налажено производство и сборка широкого ассортимента полнокомпозитных конструкций: лестничных сходов, ограждений, водоотводных лотков, профильных листов, эпоксидного клея, композитного анкера и другой продукции, востребованной в строительстве.

Общая стоимость инвестпроекта составляет 325,5 млн рублей

2. Новый цех горячего цинкования на Омском электромеханическом заводе





© Фото из открытых источников

Передовое оборудование нового цеха горячего цинкования ОЭМЗ обеспечивает 50-летний срок службы изделий. Цех оснащен технологической линией производства немецкой и австрийской компаний. Сейчас здесь уже производят около 1000 тонн готовых изделий ежемесячно: обрабатывают опоры линий электропередач и другие крупногабаритные металлоконструкции длиной до 12,8 метров.

3. В Ставропольском крае открыто производство композитной арматуры

В Ставропольском краевом индустриальном парке «Мастер» открыто новое производство по выпуску композитной арматуры.

Мощность производства составляет 20 млн. метров арматуры в год, всё оборудование на предприятии — российского производства.

4,5. Новые производства спецодежды открылись в Пермском крае и Ярославской области

— 16 августа в г. Чайковский Пермского края на базе «Чайковского текстиля» открылся новый ткацкий цех по производству материалов с использованием мембранной огнезащитной технологии.

— 19 августа в г. Тутаев Ярославской области открылось новое предприятие ООО «Кант».Это филиал ярославской швейной фабрики. На рынке легкой промышленности оно работает более 14 лет. Сотрудничает с компаниями нефтегазохимической промышленности и специализируется на пошиве спецодежды.

6. Мощное кирпичное производство запустили в Белгородской области





© Фото из открытых источников

Завод «Красная Гвардия» разместился в Красногвардейском районе. Специализация предприятия — выпуск керамического кирпича с пластическим способом формовки. Проектная мощность — 60 млн штук кирпича в год.

В проект было инвестировано 5,2 млрд рублей.

7. Производство блочных модульных котельных открылось в Приморье

Компания из Приморья Modern Engineering Systems (ООО «Модерн инжиниринг системс») открыла собственное производство блочно-модульных котельных (БМК) во Владивостоке. Продукция позволит обеспечить потребности резидентов Свободного порта Владивосток и ТОРов в подключении к теплосетям. Чтобы расширить производственные мощности, компания также намерена сама стать резидентом ТОР «Надеждинская».

8. В Уссурийске Приморского края начался выпуск стали с полимерным покрытием





© Фото из открытых источников

В городе Уссурийск Приморского края заработал завод по производству оцинкованной стали с полимерным покрытием, сообщает корпорация развития Дальнего Востока. Сырье предприятие получает из Китая.

Выпуск продукции запустил резидент свободного порта Владивосток «Лидер Сталь Восток». Компания в сентябре 2016 года получила статус резидента и спустя несколько месяцев начала производство стали.

Объем инвестиций в проект составляет порядка 58 млн рублей.

На заводе создано 23 рабочих места.

9. Новое текстильное производство открыто на томской фабрике «Царина»





© Фото из открытых источников

В Томской области На швейной фабрике «Царина» запущено производство трикотажного ворсового полотна. Его проектная мощность составит 216 тонн полотна в год. Трикотажное полотно (различные виды флиса, гладкокрашенные полотна и с нанесенным печатным рисунком) используются при производстве курток, рубашек, спортивной, детской одежды, пледов, обуви, головных уборов, игрушек, военного обмундирования.

В новый цех инвестировано 75 млн рублей.

10. На липецком заводе Kverneland Group открыт цех по производству прицепной пневматической сеялки

На липецком заводе Kverneland Group открыт новый цех по производству прицепной пневматической сеялки высокой производительности DG II. Как сообщил гендиректор «Квернеланд Груп СНГ» Роберт Цизак, основным рынком сбыта будет Россия, часть машин будет отправляться на экспорт — в Казахстан, Украину, Белоруссию и Германию.

11. В ХМАО дан старт новому нефтесервисному производству

Итого за август 2017 года

11 новых производств

из них 1 производство с инвестициями более 1 млрд рублей

общий объем объявленных инвестиций 5,7 млрд рублей (4 производства)

у семи производств размер инвестиций не сообщается

По отраслям

Машиностроение и металлообработка — 5

Стройматериалы и ремонт — 3

Текстильная промышленность — 3

По источникам инвестиций

иностранный — 3

российский или смешанный — 8