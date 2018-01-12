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Детские сады и школы

Сельский детский сад открыли в Воронежской области

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Детский сад на 220 мест открыли в поселке Воля Новоусманского района. Решение о строительстве было принято в связи с многочисленными обращениями местных жителей. Посещать его будут дети не только из поселка Воля, но и из соседнего села Орлово.

Благодаря появлению нового дошкольного учреждения ликвидирована очередь для детей сразу двух возрастных категорий: от 3 до 7 и от 1,5 до 3 лет.

  •  © www.govvrn.ru
  •  © www.govvrn.ru
  •  © www.govvrn.ru
  •  © www.govvrn.ru

https://www.govvrn.ru

Воронежская область, сельская жизнь, новый детсад
  • Vadim Orlov
    12.01.1822:01:39

    Поправьте заголовок.

    #996177
  • vostok1982 vostok1982
    12.01.1822:01:59

    У меня об этой поре тоже не самые лучшие воспоминания, но название лучше поменять)))

    #996178
  • A_SEVER A_SEVER
    12.01.1822:04:43

    Сельский детский ад
       

    #996179
    • pallman pallman
      12.01.1822:33:14

      Тоже чуть не передернуло    

      #996190
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