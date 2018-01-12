Сельский детский сад открыли в Воронежской области

Детский сад на 220 мест открыли в поселке Воля Новоусманского района. Решение о строительстве было принято в связи с многочисленными обращениями местных жителей. Посещать его будут дети не только из поселка Воля, но и из соседнего села Орлово.

Благодаря появлению нового дошкольного учреждения ликвидирована очередь для детей сразу двух возрастных категорий: от 3 до 7 и от 1,5 до 3 лет.