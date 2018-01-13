Новая детская больница Саратовской области приняла первых пациентов

В новом корпусе разместились отделения соматического (16 палат — 35 коек) и инфекционного профилей (4 бокса — 7 коек и палата интенсивной терапии).

В рамках приоритетного проекта «Технологии и комфорт — матерям и детям» помещения больницы оснащены современным медицинским оборудованием и мебелью, обеспечена доступная среда для детей-инвалидов.

Новый корпус выполняет функции межрайонного лечебно-диагностического центра для детей Вольского, Балтайского, Хвалынского, Базарно-Карабулакского и Воскресенского районов Саратовской области. Ежегодно здесь будут получать лечение более 1500 человек.

Улучшена диагностическая база детских отделений — приобретены лабораторное оборудование, аппарат УЗИ с возможностью кардиографической диагностики, цифровая передвижная рентген-установка. Оборудована палата интенсивной терапии с постоянной подводкой кислорода. Открыт физиотерапевтический кабинет с ингаляторием, где используется оборудование саратовских товаропроизводителей. Для психоэмоциональной разгрузки подготовлена игровая комната. Размещение детских стационарных отделений в одном здании, где сосредоточены диагностическая и реанимационная службы, позволит повысить качество медицинской помощи детям, использовать современные методы диагностики, лечения и реабилитации, улучшить условия пребывания пациентов.

Ранее профильные отделения Вольской РБ располагались в 3 отдельно стоящих одноэтажных деревянных корпусах 1890-1900 годов постройки на расстоянии 3 км от главного здания. Собственной диагностической базой стационар не располагал, а госпитализированных детей ежедневно доставляли на обследование санитарным транспортом в детскую поликлинику.