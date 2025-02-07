В Поливановке Саратовской области открыли новую поликлинику

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Теперь качественную медицинскую помощь в новой поликлинике смогут получать около 10 тысяч жителей, вне зависимости от возраста.

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