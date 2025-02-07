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termometrix 07 февраля 2025, 10:56 79 Медучреждения

В Поливановке Саратовской области открыли новую поликлинику

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 © 4vsar.ru

Теперь качественную медицинскую помощь в новой поликлинике смогут получать около 10 тысяч жителей, вне зависимости от возраста.

 © om-saratov.ru

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Источник: https://sarpan.ru/articles/19-novos..._novaya_dolgozhdannaya_poliklinika/

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