В Новоузенске Саратовской области открылась новая поликлиника

В Новоузенске Саратовской области открылась новая поликлиникаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Медицинское учреждение способно принимать 400 пациентов в сутки, включая 320 взрослых и 80 детей. Кадровый состав районной больницы — 305 специалистов при существующей потребности в 18 дополнительных врачах.
Поликлиника оснащена передовым медицинским оборудованием: цифровым маммографом, рентгеновским аппаратом, компьютерным томографом и флюорографом. В настоящее время от района в медицинском университете обучаются 25 студентов, трое из которых планируют приступить к работе в 2025 году.
Новое медицинское учреждение призвано улучшить качество и доступность медицинской помощи для жителей Новоузенска и близлежащих территорий.
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