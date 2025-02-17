В Новоузенске Саратовской области открылась новая поликлиника

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Медицинское учреждение способно принимать 400 пациентов в сутки, включая 320 взрослых и 80 детей. Кадровый состав районной больницы — 305 специалистов при существующей потребности в 18 дополнительных врачах.

Поликлиника оснащена передовым медицинским оборудованием: цифровым маммографом, рентгеновским аппаратом, компьютерным томографом и флюорографом. В настоящее время от района в медицинском университете обучаются 25 студентов, трое из которых планируют приступить к работе в 2025 году.

Новое медицинское учреждение призвано улучшить качество и доступность медицинской помощи для жителей Новоузенска и близлежащих территорий.

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