Онкорадиологические центры в Подольске и Балашихе Московской области введены в эксплуатацию

Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию онкорадиологического центра на 218 посещений в смену, расположенного в Подольске. Центр построен на базе Подольской городской клинической больницы, общая площадь здания составляет свыше 6,7 тысячи квадратных метров.

При этом после окончания строительства онкорадиологический центр переходит в собственность Московской области — это дополнительная гарантия бесплатного качественного оказания медицинских услуг жителям. Медицинское учреждение построено за счет внебюджетных средств, общий объём капиталовложений на возведение и оснащение центра превысил 2 миллиарда рублей.

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В процессе строительства:

Онкорадиологический центр ввели в эксплуатацию в Балашихе

Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию онкорадиологического центра, расположенного в Балашихе по улице Карбышева, дом 6, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Построенное медучреждение в Балашихе площадью более 7,8 тысячи квадратных метров будет обслуживать более 300 пациентов в день.Стоимость центра составила 2,3 млрд рублей. Планируется, что ежегодно в центре будут получать лечение более 3 тысяч человек и выполняться свыше 20 тысяч диагностических исследований.В новом корпусе смогут трудоустроиться около 100 граждан.

Центр оснащен современным высокотехнологичным медицинским оборудованием: системами лучевой терапии TrueBeam и ClinaciX, системой комбинированной однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, магнитно-резонансным томографом, циклотроном. В качестве персонала приглашены специалисты, имеющие опыт работы в федеральных научных учреждениях и ведущих онкологических клиниках. Многие из них прошли стажировки в зарубежных центрах, имеют научную степень.

В онкорадиологическом центре будет выполняться точная диагностика опухолей с помощью методов позитрон-эмиссионной томографии (ПЭТ), сцинтиграфии, магниторезонансной томографии и компьютерной томографии. Пациентам будут доступны современные методики лучевой терапии и высокоточного облучения опухолей, такие как радиохирургия и брахитерапия. Диагностика и лечение жителей Подмосковья будут оказываться бесплатно в рамках ОМС.

http://balashiha.ru/press_center/onkoradiologicheskiy-tsentr-vveli-v-ekspluatatsiyu-v-balashikhe/