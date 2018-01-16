Новый учебный центр военной полиции во Владикавказе принял первых курсантов

Учебный центр военной полиции был открыт во Владикавказе 1 декабря 2017 года. Первые 60 курсантов приступили к занятиям 15 января по программам подготовки и переподготовки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Программа подготовки рассчитана на вновь прибывших в органы и подразделения военной полиции, которые уже успели пройти курсы интенсивной подготовки.

«Данная программа рассчитана на 184 учебных часа, в основу ее содержания входят следующие предметы обучения: тактико-специальная, правовая, физическая, огневая, вождение и другие предметы обучения. Особенность данной программы в том, что военнослужащим доводиться первоначальные знания которые им будут необходимы в при исполнении служебных обязанностей», — сказали в ведомстве. Курс переподготовки предназначен для курсантов, уже имеющих опыт военной службы.Он насчитывает 144 учебных часа и включает те же предметы обучения, что и программа подготовки, но со специализированным уклоном, раскрывающим особенности выполнения задач военной полиции и передающим опыт выполнения специальных задач как на территории России, так и за ее пределами. В ходе формирования учебного центра командованием Главного управления военной полиции Министерства обороны особое внимание было направленно на подбор преподавательского состава. «Все преподаватели учебного центра имеют опыт выполнения специальных задач и являются участниками боевых действий», — отметили в Минобороны. По окончании подготовки военнослужащие получают сертификат военного полицейского, дающий право на применение специальных средств и нелетального оружия. В последующем они будут рассматриваться для назначения на вышестоящие должности вне конкурса.