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Армия и Флот

Главный военно-морской парад 2017

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Предлагаю Вашему вниманию фоторепортаж о Главном военно-морском параде, который прошёл в Санкт-Петербурге и стал самым заметным событием для ВМФ России в минувшем 2017 году.

+56 фото! (кликабельно)

Большая Нева, пасмурное утро 30 июля 2017 года.

1. Дизель-электрическая подводная лодка Балтийского флота Б-806 «Дмитров» проекта 877ЭКМ:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

ДЭПЛ была построена в Горьком (сейчас Нижний Новгород) в 1986 году.

2. Фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356 для Черноморского флота:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Фрегат построен в Калининграде и был передан ВМФ России в декабре 2017 года.

3. В 9 часов утра на кораблях поднимают военно-морские флаги и флаги расцвечивания:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Погода меняется — из-за туч начинает выглядывать солнце!

4. Корвет Балтийского флота «Стойкий» проекта 20380 (построен в Санкт-Петербурге в 2014 году):

  •  © Фото автора (A_SEVER)

5. Со стороны разведённого Дворцового моста показываются два белоснежных «Раптора»:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Обратите внимание на различия между П-344 (идёт первым) и П-413 (идёт вторым).

6. Катера проходят мимо фрегата «Адмирал Макаров»:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

7. Любопытное совпадение символов — на катере президентский штандарт, над катером короны!

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Рядом с катером П-344 (построен в 2015 году) идёт катер с видеокамерой.

8. Президент поздравляет экипаж подводной лодки «Дмитров» с Днём Военно-Морского Флота:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

9. Завершив обход парадной линии кораблей, катера разворачиваются:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Обратите внимание — с борта П-344 на нас смотрит главком ВМФ адмирал Владимир Королёв!

10. П-413 несёт флаг командующего Военно-Морским Флотом (катер построен в 2017 году):

  •  © Фото автора (A_SEVER)

11. Вдоль заполненной зрителями Университетской набережной идёт катер ФСО:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Начинается самое интересное — прохождение катеров и кораблей ВМФ!

Первыми идут 3 противодиверсионный катера проекта 21980 «Грачонок».

12. Катер Каспийской флотилии «Юнармеец Каспия» несёт Государственный флаг России:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Катер построен в Зеленодольске в 2013 году.

13. Катер Черноморского флота «Кинель» несёт флаг Вооружённых Сил:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Катер построен в Зеленодольске в 2014 году.

14. Катер Черноморского флота «Суворовец» несёт флаг Военно-Морского Флота:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Катер построен в Зеленодольске в 2012 году.

15. Десантный катер Балтийского флота Д-67 проекта 11770 «Серна» с ботиком Петра Великого:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Катер построен в Нижнем Новгороде в 1994 году.

За «Серной» идут катера с флагами частей и соединений ВМФ СССР, прославившихся в годы Великой Отечественной войны — 6 «Рапторов» и 5 «Грачонков».

16. Патрульный катер Черноморского флота П-845 проекта 03160 «Раптор»:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Катер построен в Отрадном в 2015 году.

17. Патрульный катер Черноморского флота П-274 проекта 03160 «Раптор»:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Катер построен в Отрадном в 2015 году.

18. Патрульный катер Черноморского флота П-276 проекта 03160 «Раптор»:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Катер построен в Отрадном в 2015 году.

Следом прошли патрульные катера Балтийского флота П-281 и «Юнармеец Балтики», а также патрульный катер Черноморского флота П-415.

19. Противодиверсионный катер Северного флота П-421 проекта 21980 «Грачонок»:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Катер построен в Рыбинске в 2016 году.

20. Противодиверсионный катер Северного флота П-429 проекта 21980 «Грачонок»:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Катер построен в Рыбинске в 2017 году.

Также в параде принял участие катер Северного флота «Юнармеец Заполярья».

21. Противодиверсионный катер Балтийского флота «Нахимовец» проекта 21980 «Грачонок»:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Катер построен в Зеленодольске в 2009 году.

22. Противодиверсионный катер Черноморского флота П-433 проекта 21980 «Грачонок»:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Катер построен в Зеленодольске в 2017 году.

23. Десантный катер Балтийского флота Д-1442 проекта 11770 «Серна» с БТР-82А:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Катер построен в Нижнем Новгороде в 2009 году.

24. Рейдовый тральщик Балтийского флота РТ-248 проекта 10750 «Сапфир»:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

25. Тральщик был построен в Ленинграде в 1990 году:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

26. Базовый тральщик Балтийского флота БТ-115 проекта 1265 «Яхонт»:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

27. Тральщик был построен в Петрозаводске в 1993 году:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

28. Базовый тральщик Балтийского флота «Александр Обухов» проекта 12700 «Александрит»:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

29. Тральщик построен в Санкт-Петербурге в 2016 году:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

30. Под разведённым Благовещенским мостом проходит ракетный катер «Чувашия»:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

31. Ракетный катер Балтийского флота «Чувашия» проекта 12411 «Молния» во всей красе:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

32. Катер был построен в Санкт-Петербурге в 2000 году:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

33. Малый ракетный корабль Балтийского флота «Гейзер» проекта 12341 «Овод»:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

34. МРК был построен в Ленинграде в 1989 году:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

35. Малый ракетный корабль Балтийского флота «Серпухов» проекта 21631 «Буян-М»:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

36. Корабль был построен в Зеленодольске и в 2015 году вошёл в состав Черноморского флота:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

37. В августе 2016 года МРК «Серпухов» совместо с однотипным МРК «Зелёный Дол» из акватории Средиземного моря выполнил ракетную стрельбу по террористам на территории Сирии, а в октябре 2016 года совершил переход из Севастополя в Балтийск и вошёл в состав Балтийского флота:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

38. Новый облик ВМФ — фрегат проекта 11356, МРК проекта 21631 и корвет проекта 20380!

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Теперь переместимся в Кронштадт!

39. На Большом Кронштадском рейде стоят корабли Северного флота — тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» проекта 11442 и тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 «Дмитрий Донской» проекта 941У:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

40. Со стороны Финского залива к Кронштадту подходит кильватерная колонна боевых кораблей:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

41. Малые противолодочные корабли Балтийского флота «Казанец» и «Зеленодольск»:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

42. МПК «Казанец» проекта 1331М построен в ГДР в 1986 году, «Зеленодольск» — в 1987 году:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

43. Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1155:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

БПК был построен в Ленинграде в 1981 году.

44. Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» проекта 22350 для Северного флота:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

45. Гвардейский корвет Балтийского флота «Сообразительный» проекта 20380:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Корвет построен в Санкт-Петербурге в 2011 году.

46. БДК Балтийского флота «Александр Шабалин» проекта 775/II и БДК «Иван Грен» проекта 11711:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

БДК «Александр Шабалин» был построен в Польше в 1985 году.

47. Большой десантный корабль «Иван Грен»:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

БДК построен в Калининграде и предназначен для Северного флота.

48. Сразу 3 дизель-электрические подводные лодки в одном кадре!

  •  © Фото автора (A_SEVER)

49. Дизель-электрическая подводная лодка Северного флота Б-459 «Владикавказ» проекта 877:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

ДЭПЛ была построена в Горьком (сейчас Нижний Новгород) в 1990 году.

50. ДЭПЛ Черноморского флота Б-286 «Великий Новгород» проекта 06363:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

ДЭПЛ построена в Санкт-Петербурге в 2016 году.

51. Дизель-электрическая подводная лодка Черноморского флота Б-271 «Колпино» проекта 06363:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

ДЭПЛ построена в Санкт-Петербурге в 2016 году.

52. Фрегат ВМФ Китая «Yuncheng» проекта 054А (построен в 2010 году):

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Заключительные фотографии репортажа сделаны мной на Канонерском острове.

53. Фрегат ВМФ Китая «Yuncheng» проекта 054А:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

54. Эсминец ВМФ Китая «Hefei» проекта 052D (построен в 2015 году):

  •  © Фото автора (A_SEVER)

55. Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» проекта 1164:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Корабль был построен в Николаеве в 1986 году.

56. Развернувшись в Лесной гавани порта, «Маршал Устинов» покидает Санкт-Петербург:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Для ракетного крейсера «Маршал Устинов» это был уже 2-й визит в Санкт-Петербург — в 1994-1997 годах корабль проходил ремонт на «Северной верфи», приняв за это время участие в 2-х парадах (в честь 50-летия Победы в ВОВ и 300-летия ВМФ России).

Для тех, кто не видел: День ВМФ России 2016 — Астрахань


Флот, Балтийский флот, Северный флот, Черноморский флот, 03160, 06363, 11356, 11711, 11770, 12700, 20380, 21631, 21980, 22350, Кронштадт, Санкт-Петербург
  • ШАНС ШАНС
    20.01.1820:34:53

    Отличные фото !    

    #999264
    • A_SEVER A_SEVER
      20.01.1820:46:08

      Отличные фото!
      Спасибо! Небольшой бонус.    

      На первом фото интерес представляет флаг главкома ВМФ:

      •  © Фото автора (A_SEVER)

      На втором фото обратите внимание на стоящего на корме офицера с «чемоданчиком»:

      •  © Фото автора (A_SEVER)

      #999267
      • Eugene Samarev Eugene Samarev
        21.01.1800:00:14

        Для сухопутного планктона, который не в теме — в чем цимес марлезонского балета?

        #999306
        • A_SEVER A_SEVER
          21.01.1800:03:18

          в чем цимес
          Красивый флаг, любопытный чемоданчик!    

          P. S. Фото кликабельно — нажимаем Ctrl и кликаем мышкой!

          Отредактировано: A_SEVER~00:05 21.01.18
          #999307
          • Eugene Samarev Eugene Samarev
            21.01.1800:10:02

            Ответ в духе Лаврова.     Делаю конспирологический вывод: Top Secret.

            #999309
            • A_SEVER A_SEVER
              21.01.1800:20:29

              Делаю конспирологический вывод: Top Secret.
              "Ядерный чемоданчик" президента Российской Федерации является портативным абонентским терминалом (Шифр «Чегет») автоматизированной системы управления (АСУ) стратегическими ядерными силами «Казбек». «Ядерные чемоданчики» (плюс резервные) находятся у Верховного Главнокомандующего, министра обороны и начальника Генерального штаба. Ключ от «ЯЧ» хранится у офицера-оператора.

              Несмотря на то, что офицер, носящий «чемоданчик», относится к войскам связи, он всегда одет в форму офицера военно-морского флота.

              #999312
              • Eugene Samarev Eugene Samarev
                21.01.1800:27:02

                Спасибо. Предполагал нечто подобное, и все же червь сомнения точил сознание места и время действия. Парад как-никак.

                #999316
                • A_SEVER A_SEVER
                  21.01.1800:33:13

                  Парад как-никак.
                  Не имеет значения — офицер всегда рядом с тем, кого он сопровождает.

                  Только чаще всего он остаётся за кадром, а тут его решили «засветить».    

                  #999319
      • Eugene Samarev Eugene Samarev
        21.01.1800:21:24

        Не мне судить конечно, но выправка Главкома ВМФ ИМХО оставляет желать лучшего.

        #999313
        • A_SEVER A_SEVER
          21.01.1800:27:27

          выправка Главкома ВМФ ИМХО оставляет желать лучшего
          Это не главное качество для главкома.

          #999317
  • Вова-Н Вова-Н
    20.01.1820:45:21

    Красиво конечно.

    Только не понял с формой, сейчас в парадку ввели белые брюки что ли?

    В моё время была синяя роба (брюки и голандка) и парадка черные брюки и синяя форменка (второй срок так же синяя), на севере белую форменку носили только вестовые в БКК, а по форме одежды её не было, в остальных флотах летом была белая форменка и черные брюки.

    Но вот тут и брюки белые как у мериканов. Наверное я так понял изменили состав парадки.

    #999266
    • A_SEVER A_SEVER
      20.01.1821:14:33

      летом была белая форменка и черные брюки
      В прошлом году в Астрахани было так:
      •  © Фото из открытых источников

      Отредактировано: A_SEVER~21:44 20.01.18
      #999277
  • Eugene Samarev Eugene Samarev
    21.01.1800:44:14

    Андрей. Если Вы следите за развитием флота КНР, как Вы оцениваете по 5-ти бальной шкале его боевой потенциал? Интересно также ваше мнение о сравнении нынешнего уровня развития флота РФ относительно флота КНР. Заранее благодарен.

    #999320
  • Darth Darth
    21.01.1808:41:28

    Андрей, грандиозно! Большое спасибо за Ваш труд!    

    #999347
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