Главный военно-морской парад 2017





© Фото автора (A_SEVER)

Предлагаю Вашему вниманию фоторепортаж о Главном военно-морском параде, который прошёл в Санкт-Петербурге и стал самым заметным событием для ВМФ России в минувшем 2017 году.

+56 фото! (кликабельно)

Большая Нева, пасмурное утро 30 июля 2017 года.

1. Дизель-электрическая подводная лодка Балтийского флота Б-806 «Дмитров» проекта 877ЭКМ:



© Фото автора (A_SEVER)

ДЭПЛ была построена в Горьком (сейчас Нижний Новгород) в 1986 году.

2. Фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356 для Черноморского флота:



© Фото автора (A_SEVER)

Фрегат построен в Калининграде и был передан ВМФ России в декабре 2017 года.

3. В 9 часов утра на кораблях поднимают военно-морские флаги и флаги расцвечивания:



© Фото автора (A_SEVER)

Погода меняется — из-за туч начинает выглядывать солнце!

4. Корвет Балтийского флота «Стойкий» проекта 20380 (построен в Санкт-Петербурге в 2014 году):



© Фото автора (A_SEVER)

5. Со стороны разведённого Дворцового моста показываются два белоснежных «Раптора»:



© Фото автора (A_SEVER)

Обратите внимание на различия между П-344 (идёт первым) и П-413 (идёт вторым).

6. Катера проходят мимо фрегата «Адмирал Макаров»:



© Фото автора (A_SEVER)

7. Любопытное совпадение символов — на катере президентский штандарт, над катером короны!



© Фото автора (A_SEVER)

Рядом с катером П-344 (построен в 2015 году) идёт катер с видеокамерой.

8. Президент поздравляет экипаж подводной лодки «Дмитров» с Днём Военно-Морского Флота:



© Фото автора (A_SEVER)

9. Завершив обход парадной линии кораблей, катера разворачиваются:



© Фото автора (A_SEVER)

Обратите внимание — с борта П-344 на нас смотрит главком ВМФ адмирал Владимир Королёв!

10. П-413 несёт флаг командующего Военно-Морским Флотом (катер построен в 2017 году):



© Фото автора (A_SEVER)

11. Вдоль заполненной зрителями Университетской набережной идёт катер ФСО:



© Фото автора (A_SEVER)

Начинается самое интересное — прохождение катеров и кораблей ВМФ!

Первыми идут 3 противодиверсионный катера проекта 21980 «Грачонок».

12. Катер Каспийской флотилии «Юнармеец Каспия» несёт Государственный флаг России:



© Фото автора (A_SEVER)

Катер построен в Зеленодольске в 2013 году.

13. Катер Черноморского флота «Кинель» несёт флаг Вооружённых Сил:



© Фото автора (A_SEVER)

Катер построен в Зеленодольске в 2014 году.

14. Катер Черноморского флота «Суворовец» несёт флаг Военно-Морского Флота:



© Фото автора (A_SEVER)

Катер построен в Зеленодольске в 2012 году.

15. Десантный катер Балтийского флота Д-67 проекта 11770 «Серна» с ботиком Петра Великого:



© Фото автора (A_SEVER)

Катер построен в Нижнем Новгороде в 1994 году.

За «Серной» идут катера с флагами частей и соединений ВМФ СССР, прославившихся в годы Великой Отечественной войны — 6 «Рапторов» и 5 «Грачонков».

16. Патрульный катер Черноморского флота П-845 проекта 03160 «Раптор»:



© Фото автора (A_SEVER)

Катер построен в Отрадном в 2015 году.

17. Патрульный катер Черноморского флота П-274 проекта 03160 «Раптор»:



© Фото автора (A_SEVER)

Катер построен в Отрадном в 2015 году.

18. Патрульный катер Черноморского флота П-276 проекта 03160 «Раптор»:



© Фото автора (A_SEVER)

Катер построен в Отрадном в 2015 году.

Следом прошли патрульные катера Балтийского флота П-281 и «Юнармеец Балтики», а также патрульный катер Черноморского флота П-415.

19. Противодиверсионный катер Северного флота П-421 проекта 21980 «Грачонок»:



© Фото автора (A_SEVER)

Катер построен в Рыбинске в 2016 году.

20. Противодиверсионный катер Северного флота П-429 проекта 21980 «Грачонок»:



© Фото автора (A_SEVER)

Катер построен в Рыбинске в 2017 году.

Также в параде принял участие катер Северного флота «Юнармеец Заполярья».

21. Противодиверсионный катер Балтийского флота «Нахимовец» проекта 21980 «Грачонок»:



© Фото автора (A_SEVER)

Катер построен в Зеленодольске в 2009 году.

22. Противодиверсионный катер Черноморского флота П-433 проекта 21980 «Грачонок»:



© Фото автора (A_SEVER)

Катер построен в Зеленодольске в 2017 году.

23. Десантный катер Балтийского флота Д-1442 проекта 11770 «Серна» с БТР-82А:



© Фото автора (A_SEVER)

Катер построен в Нижнем Новгороде в 2009 году.

24. Рейдовый тральщик Балтийского флота РТ-248 проекта 10750 «Сапфир»:



© Фото автора (A_SEVER)

25. Тральщик был построен в Ленинграде в 1990 году:



© Фото автора (A_SEVER)

26. Базовый тральщик Балтийского флота БТ-115 проекта 1265 «Яхонт»:



© Фото автора (A_SEVER)

27. Тральщик был построен в Петрозаводске в 1993 году:



© Фото автора (A_SEVER)

28. Базовый тральщик Балтийского флота «Александр Обухов» проекта 12700 «Александрит»:



© Фото автора (A_SEVER)

29. Тральщик построен в Санкт-Петербурге в 2016 году:



© Фото автора (A_SEVER)

30. Под разведённым Благовещенским мостом проходит ракетный катер «Чувашия»:



© Фото автора (A_SEVER)

31. Ракетный катер Балтийского флота «Чувашия» проекта 12411 «Молния» во всей красе:



© Фото автора (A_SEVER)

32. Катер был построен в Санкт-Петербурге в 2000 году:



© Фото автора (A_SEVER)

33. Малый ракетный корабль Балтийского флота «Гейзер» проекта 12341 «Овод»:



© Фото автора (A_SEVER)

34. МРК был построен в Ленинграде в 1989 году:



© Фото автора (A_SEVER)

35. Малый ракетный корабль Балтийского флота «Серпухов» проекта 21631 «Буян-М»:



© Фото автора (A_SEVER)

36. Корабль был построен в Зеленодольске и в 2015 году вошёл в состав Черноморского флота:



© Фото автора (A_SEVER)

37. В августе 2016 года МРК «Серпухов» совместо с однотипным МРК «Зелёный Дол» из акватории Средиземного моря выполнил ракетную стрельбу по террористам на территории Сирии, а в октябре 2016 года совершил переход из Севастополя в Балтийск и вошёл в состав Балтийского флота:



© Фото автора (A_SEVER)

38. Новый облик ВМФ — фрегат проекта 11356, МРК проекта 21631 и корвет проекта 20380!



© Фото автора (A_SEVER)

Теперь переместимся в Кронштадт!

39. На Большом Кронштадском рейде стоят корабли Северного флота — тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» проекта 11442 и тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 «Дмитрий Донской» проекта 941У:



© Фото автора (A_SEVER)

40. Со стороны Финского залива к Кронштадту подходит кильватерная колонна боевых кораблей:



© Фото автора (A_SEVER)

41. Малые противолодочные корабли Балтийского флота «Казанец» и «Зеленодольск»:



© Фото автора (A_SEVER)

42. МПК «Казанец» проекта 1331М построен в ГДР в 1986 году, «Зеленодольск» — в 1987 году:



© Фото автора (A_SEVER)

43. Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1155:



© Фото автора (A_SEVER)

БПК был построен в Ленинграде в 1981 году.

44. Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» проекта 22350 для Северного флота:



© Фото автора (A_SEVER)

45. Гвардейский корвет Балтийского флота «Сообразительный» проекта 20380:



© Фото автора (A_SEVER)

Корвет построен в Санкт-Петербурге в 2011 году.

46. БДК Балтийского флота «Александр Шабалин» проекта 775/II и БДК «Иван Грен» проекта 11711:



© Фото автора (A_SEVER)

БДК «Александр Шабалин» был построен в Польше в 1985 году.

47. Большой десантный корабль «Иван Грен»:



© Фото автора (A_SEVER)

БДК построен в Калининграде и предназначен для Северного флота.

48. Сразу 3 дизель-электрические подводные лодки в одном кадре!



© Фото автора (A_SEVER)

49. Дизель-электрическая подводная лодка Северного флота Б-459 «Владикавказ» проекта 877:



© Фото автора (A_SEVER)

ДЭПЛ была построена в Горьком (сейчас Нижний Новгород) в 1990 году.

50. ДЭПЛ Черноморского флота Б-286 «Великий Новгород» проекта 06363:



© Фото автора (A_SEVER)

ДЭПЛ построена в Санкт-Петербурге в 2016 году.

51. Дизель-электрическая подводная лодка Черноморского флота Б-271 «Колпино» проекта 06363:



© Фото автора (A_SEVER)

ДЭПЛ построена в Санкт-Петербурге в 2016 году.

52. Фрегат ВМФ Китая «Yuncheng» проекта 054А (построен в 2010 году):



© Фото автора (A_SEVER)

Заключительные фотографии репортажа сделаны мной на Канонерском острове.

53. Фрегат ВМФ Китая «Yuncheng» проекта 054А:



© Фото автора (A_SEVER)

54. Эсминец ВМФ Китая «Hefei» проекта 052D (построен в 2015 году):



© Фото автора (A_SEVER)

55. Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» проекта 1164:



© Фото автора (A_SEVER)

Корабль был построен в Николаеве в 1986 году.

56. Развернувшись в Лесной гавани порта, «Маршал Устинов» покидает Санкт-Петербург:



© Фото автора (A_SEVER)

Для ракетного крейсера «Маршал Устинов» это был уже 2-й визит в Санкт-Петербург — в 1994-1997 годах корабль проходил ремонт на «Северной верфи», приняв за это время участие в 2-х парадах (в честь 50-летия Победы в ВОВ и 300-летия ВМФ России).

Для тех, кто не видел: День ВМФ России 2016 — Астрахань