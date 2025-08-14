На СЗ «Северная верфь» спущен на воду фрегат «Адмирал Амелько» проекта 22350

На судостроительном заводе «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург) состоялась торжественная церемония спуска на воду фрегата «Адмирал Амелько». Это пятый корабль, строящийся предприятием для Военно-Морского Флота России.

Фрегат назван в честь выдающегося советского флотоводца, адмирала, кандидата военно-морских наук Николая Амелько (1914-2007).

Справочно

Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.

Фрегат «Адмирал Амелько» — многоцелевой надводный боевой корабль, несущий на борту высокоточное ракетное оружие большой дальности, в том числе и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Основные характеристики фрегатов проекта 22350: водоизмещение — 4500 тонн; длина — 135 м; ширина — 16 м; осадка — 4,5 м; скорость хода — до 30 узлов; дальность плавания — 4500 миль; автономность плавания — 30 суток; экипаж — 180-210 человек.

