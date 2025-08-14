На СЗ «Северная верфь» спущен на воду фрегат «Адмирал Амелько» проекта 22350
На судостроительном заводе «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург) состоялась торжественная церемония спуска на воду фрегата «Адмирал Амелько». Это пятый корабль, строящийся предприятием для Военно-Морского Флота России.
Фрегат назван в честь выдающегося советского флотоводца, адмирала, кандидата военно-морских наук Николая Амелько (1914-2007).
Справочно
Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.
Фрегат «Адмирал Амелько» — многоцелевой надводный боевой корабль, несущий на борту высокоточное ракетное оружие большой дальности, в том числе и гиперзвуковые ракеты «Циркон».
Основные характеристики фрегатов проекта 22350: водоизмещение — 4500 тонн; длина — 135 м; ширина — 16 м; осадка — 4,5 м; скорость хода — до 30 узлов; дальность плавания — 4500 миль; автономность плавания — 30 суток; экипаж — 180-210 человек.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
На СЗ «Северная верфь» спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Исаков»
Третий серийный фрегат «Адмирал флота Советского Союза Исаков» ...;ПАО «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург) спущен на воду.
-
Сдан головной траулер-процессор «Капитан Соколов» проекта 170701
Судостроительный завод «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург) и&...головного траулера-процессора проекта 170701 «Капитан Соколов».
-
На СЗ «Северная верфь» спущен на воду корвет «Проворный» проекта 20385
На судостроительном заводе «Северная верфь» (Санкт-Петербург) спущен на воду корвет «Проворный» проекта 20385.
Поделись позитивом в своих соцсетях
14.08.2516:48:40