Во Вьетнаме началось производство российской крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96

Как сообщает вьетнамский интернет-ресурс Soha.vn на оружейном предприятии Z111 министерства обороны СРВ в Тханьхоа начато лицензионное производство российской крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96 «Взломщик».

На предприятии Z111 в 2014 году была запущена современная производственная линия по производству израильских автоматических винтовок Galil ACE 31 (укороченная модель) и Galil ACE 32 по лицензии израильской частной компании Israel Weapon Industries (IWI). Оба образца выпускаются под советский патрон 7,62×39 мм и предназначены для замены автоматов Калашникова того же калибра во Вьетнамской Народной армии.

Крупнокалиберная снайперская винтовка ОСВ-96 была разработана в середине 1990х годов вТуле, в КБ Приборостроения (КБП), первоначально известная как В-94. В 1994 году в России впервые открыто была представлена опытная 12,7-мм самозарядная снайперская винтовка В-94. После незначительной модернизации эта винтовка поступила на вооружение под обозначением ОСВ-96. В настоящее время винтовка предлагается всем заинтересованным отечественным и иностранным покупателям.