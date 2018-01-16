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Российские проекты за рубежом

Во Вьетнаме началось производство российской крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96

  •  © sohanews.sohacdn.com

Как сообщает вьетнамский интернет-ресурс Soha.vn на оружейном предприятии Z111 министерства обороны СРВ в Тханьхоа начато лицензионное производство российской крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96 «Взломщик».

На предприятии Z111 в 2014 году была запущена современная производственная линия по производству израильских автоматических винтовок Galil ACE 31 (укороченная модель) и Galil ACE 32 по лицензии израильской частной компании Israel Weapon Industries (IWI). Оба образца выпускаются под советский патрон 7,62×39 мм и предназначены для замены автоматов Калашникова того же калибра во Вьетнамской Народной армии.

Крупнокалиберная снайперская винтовка ОСВ-96 была разработана в середине 1990х годов вТуле, в КБ Приборостроения (КБП), первоначально известная как В-94. В 1994 году в России впервые открыто была представлена опытная 12,7-мм самозарядная снайперская винтовка В-94. После незначительной модернизации эта винтовка поступила на вооружение под обозначением ОСВ-96. В настоящее время винтовка предлагается всем заинтересованным отечественным и иностранным покупателям.

https://dambiev.livejournal.com/1059199.html

Вьетнам, ОСВ-96
  • alex4spb alex4spb
    16.01.1814:15:10

    картинка не отображается    

    #997378
    • Юрген Юрген
      16.01.1814:20:22

      Так там не только картинка, там вообще ничего не отображалось!

      Поправил.

      #997381
  • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
    16.01.1818:24:37

    не понимаю чем думали в СССР не запатентовав АК… а теперь вот по сути пиратской копией Калаша даже вьетнамцы вооружаются…

    #997439
  • Нет аватара FeniksHoly
    17.01.1801:06:22

    красавчики вьетнамцы не отошли от убойного калибра 7,62 — при современных личных средствах защиты и учитывая месную природу 7,62 рулед причем не то что прям рулед ,а это современная необходимость.

    #997552
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