В 2017 году на установке W-ЭХЗ переработан рекордный объем обедненного гексафторида урана

В 2017 году на установке «W-ЭХЗ» химического цеха АО «ПО «Электрохимический завод» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») переработано более 10 820 тонн обедненного гексафторида урана (ОГФУ). Это максимальный годовой объем, полученный со дня ввода участка обесфторивания в эксплуатацию в декабре 2009 года.

Электрохимический завод — первое российское предприятие, освоившее технологию (технология французской компании AREVA NC) промышленной переработки образующегося при обогащении урана и складируемого на предприятии обедненного гексафторида урана. Установка «W-ЭХЗ» позволяет переводить ОГФУ в более безопасную для долговременного хранения закись-окись урана. Содержащийся в такой форме уран является ценным сырьем и будет использован как ядерное топливо при переходе атомной энергетики на реакторы на быстрых нейтронах.

Особенностью производства «W-ЭХЗ» также является выпуск фтористоводородной кислоты и безводного фтористого водорода. Полученные в промышленных масштабах фторсодержащие продукты используются в разных отраслях промышленности. Начиная с 2011 года продукция поставляется на предприятия химической, металлургической, горно- и нефтегазодобывающей промышленности, используется в производстве фторопластов, хладонов, фреонов, конверсии урана на предприятиях «Росатома».

За годы эксплуатации «W-ЭХЗ» предприятие зарекомендовало себя как надежный поставщик фторсодержащей продукции. Образовался пул постоянных партнеров-потребителей — как внутри контура Топливной компании, так и на свободном рынке. Качество продукции не вызывает нареканий, не было ни одной рекламации за все время работы.

С момента пуска «W-ЭХЗ» переработано более 74,733 тыс. тонн обедненного гексафторида урана, потребителям отгружено 40,820 тыс. тонн 40% фтористоводородной кислоты и 7,787 тыс. тонн безводного фтористого водорода.