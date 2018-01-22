ФСК ЕЭС модернизировала крупнейший энергоцентр Красноярска

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила комплексную реконструкцию подстанции 220 кВ «Левобережная» в Красноярске. В результате установленная мощность энергообъекта увеличилась на 40%. Это позволяет повысить надежность электроснабжения левобережной части Красноярска и обеспечить энергией новых потребителей, в том числе спортивные и социальные объекты Всемирной зимней универсиады 2019. Объем инвестиций составил около 5 млрд рублей.

Реконструкция выполнена на действующем объекте поэтапно, без снижения нагрузки потребителей. «Левобережная» является подстанцией нового поколения. Все процессы контролируются и управляются с автоматизированного рабочего места персонала.

Установлены два новых автотрансформатора 220 кВ мощностью по 200 мегавольтампер (МВА) и два новых силовых трансформатора 110 кВ — по 40 МВА. За счет модернизации мощность подстанции увеличилась на 200 МВА — до 680 МВА, что сравнимо с электропотреблением 300-400 многоэтажных жилых домов. Впервые в электросетевом комплексе Красноярска смонтированы комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 110 и 220 кВ. Их оборудование более экологично и пожаробезопасно.

«Левобережная» была введена в эксплуатацию в 1959 году, является одной из старейших подстанций напряжением 220 кВ Красноярска. Она обеспечивает электроэнергией левобережье города: Железнодорожный, Октябрьский и часть Центрального района, в том числе больницу скорой медицинской помощи, госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны и городскую электрокотельную. Также от подстанции запитан пригородный Емельяновский район, включая железную дорогу и красноярский аэропорт.