Итоги 2017: Тверской станкостроительный завод

Токарные станки с ЧПУ

Флагманская модель - токарный станок с ЧПУ ТС1625Ф3 . Проведены работы по повышению степени автоматизации выполняемых операций на станке.

Разработаны и отгружены заказчикам следующие опции/модификации станка ТС1625Ф3:

— Гидравлический трехкулачковый патрон 255мм с отверстием 65 мм





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— Гидравлическая пиноль задней бабки





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— Пневматический трехкулачковый патрон 250мм SMW Autoblok (Германия)





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— электромеханическая пиноль задней бабки ЭМГ

— Транспортер для стружки (вывод стружки вправо в тележку) — для РМЦ 1000 мм





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— Установка ЧПУ NC201M, NC-210, NC301





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*возможно сочетание опций по согласованию

ТС1720Ф4

— установка руки измерения инструмента HPMA Renshaw (Великобритания) — реализация возможности полуавтоматического измерения вылета инструмента, контроль износа и поломки.

— калибровка и проверка точности позиционирования шпинделя (Renishaw XR20-W)





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Проект К20

Расширение возможностей автоматизации станка — опциональная установка гидравлический 3х кулачковый патрон 210 мм с отверстием 38 мм. Установка возможна только на производственных площадях Тверского станкозавода





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Внедрение управляемого от ЧПУ гидравлического люнета для обработки тонких валов (соотношение L>20D)





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Проект А20

Модификация шпиндельной бабки. Увеличение скорости вращения до 2050 об/мин.

Проект К40

Отгрузка первых станков клиентам. Разработка подвижного и неподвижного люнетов. Опциональная установка 8 позиционной VDI резцедержки (изменяет максимальные габариты обработки)





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Фрезерные обрабатывающие центра

Возможность установки датчиков контроля инструмента и обмера деталей фирмы Hexagon Manufacturing Intelligence (Германия) и Renishaw (Великобритания)

ФС65 — реализация полностью закрытого кожуха кабинетной защиты зоны резания. Применение подачи СОЖ высокого давления 20 бар





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ФС85, ФС110, ФС130

Увеличение количества стапелей сборки фрезерных обрабатывающих центров.

Увеличение объема полива СОЖ на шпиндельной бабке (4 сопла вокруг шпинделя, 3 суставчатых соска) 4 сопла обильного смыва стружки с поддона - входит в базовую комплектацию. Увеличен объем бака СОЖ. Пистолет СОЖ - опция

Реализована установка ЧПУ Балтсистем NC201 и приводов Yaskawa в трехосевом исполнении

Реализована установка ЧПУ Siemens 808 для фрезерного станка ФС85АМФ3 (без автоматической смены инструмента)

Поворотные оси дополнены различными исполнениями:

— диаметр стола 200 и 250* мм (не для всех моделей). Гидравлический зажим в базовой комплектации дает увеличение усилия зажима при обработке в 2 раза, по сравнению с пневматическими системами.

— с механической задней бабкой

— задняя бабка с гидравлическим перемещением пиноли

— с задней бабкой дискового типа и гидравлическим зажимом





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Реализация проекта установки оптических линеек ЛИР (СКБ ИС Россия) с дискретностью 2 мкм на 3 оси ФС85 и ФС110

ФП80 — реализация «высокой» кабинетной защиты рабочей зоны с частичной защитой сверху. Успешно прошли испытания с подачей СОЖ через шпиндель 30 бар.





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Технология

Успешная реализация возможности проверки точности позиционирования поворотных осей на фрезерных обрабатывающих центрах и оси С на токарном обрабатывающем центре ТС1720Ф4 при помощи интерферометра Renishaw XL80 и XR20-W





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© stankomach.com Подписано соглашение о сотрудничестве с компанией Фукс-ойл (Германия). Компания является ведущим производителем смазок и СОЖ. Теперь при покупке станка можно получить рекомендованные масла и СОЖ. Региональный представитель будет осуществлять поддержку клиента в вопросах выбора СОЖ под материал и режимы обработки, поддержание в наличии на складе, проверка технического состояния СОЖ (химический анализ воды, концентрацию жидкости в станке).

Персонал

В связи с расширением компании требуются на работу:

Инженер наладчик

осуществление пусконаладочных и ремонтных работ оборудования на территории заказчика. Уверенное чтение электросхем, Обучение при наличии базовых знаний.

Монтажник электрооборудования

Сборка панелей с электрооборудованием, монтаж по станку. Обучение при наличии базовых знаний.

p.s. приглашаем на экскурсию по производственным площадям нашего станкозавода. Возможно, по ее результатам, у кого-то изменится мнение о станкостроении в России и в Твери в частности:

— В России ничего не производится;

— вот в СССР все было — а сейчас только шильдики клеят…;

— они делают прошлый век — пятиосевых и роботизированных станков нет;

— сделано только пару выставочных образцов…;

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У нас нет задачи кому-то что-то доказывать, мы просто стараемся хорошо делать ЧПУ станки, а референция говорит сама за себя.