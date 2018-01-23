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Производство

Итоги 2017: Тверской станкостроительный завод

Токарные станки с ЧПУ

Флагманская модель - токарный станок с ЧПУ ТС1625Ф3. Проведены работы по повышению степени автоматизации выполняемых операций на станке.

Разработаны и отгружены заказчикам следующие опции/модификации станка ТС1625Ф3:

— Гидравлический трехкулачковый патрон 255мм с отверстием 65 мм

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— Гидравлическая пиноль задней бабки

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— Пневматический трехкулачковый патрон 250мм SMW Autoblok (Германия)

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— электромеханическая пиноль задней бабки ЭМГ

— Транспортер для стружки (вывод стружки вправо в тележку) — для РМЦ 1000 мм

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— Установка ЧПУ NC201M, NC-210, NC301

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*возможно сочетание опций по согласованию

ТС1720Ф4

— установка руки измерения инструмента HPMA Renshaw (Великобритания) — реализация возможности полуавтоматического измерения вылета инструмента, контроль износа и поломки.

— калибровка и проверка точности позиционирования шпинделя (Renishaw XR20-W)

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Проект К20

Расширение возможностей автоматизации станка — опциональная установка гидравлический 3х кулачковый патрон 210 мм с отверстием 38 мм. Установка возможна только на производственных площадях Тверского станкозавода

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Внедрение управляемого от ЧПУ гидравлического люнета для обработки тонких валов (соотношение L>20D)

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Проект А20

Модификация шпиндельной бабки. Увеличение скорости вращения до 2050 об/мин.

Проект К40

Отгрузка первых станков клиентам. Разработка подвижного и неподвижного люнетов. Опциональная установка 8 позиционной VDI резцедержки (изменяет максимальные габариты обработки)

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Фрезерные обрабатывающие центра

Возможность установки датчиков контроля инструмента и обмера деталей фирмы Hexagon Manufacturing Intelligence (Германия) и Renishaw (Великобритания)

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ФС65 — реализация полностью закрытого кожуха кабинетной защиты зоны резания. Применение подачи СОЖ высокого давления 20 бар

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ФС85, ФС110, ФС130

Увеличение количества стапелей сборки фрезерных обрабатывающих центров.

Увеличение объема полива СОЖ на шпиндельной бабке (4 сопла вокруг шпинделя, 3 суставчатых соска) 4 сопла обильного смыва стружки с поддона - входит в базовую комплектацию. Увеличен объем бака СОЖ. Пистолет СОЖ - опция

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Реализована установка ЧПУ Балтсистем NC201 и приводов Yaskawa в трехосевом исполнении

Реализована установка ЧПУ Siemens 808 для фрезерного станка ФС85АМФ3 (без автоматической смены инструмента)

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Поворотные оси дополнены различными исполнениями:

 — диаметр стола 200 и 250* мм (не для всех моделей). Гидравлический зажим в базовой комплектации дает увеличение усилия зажима при обработке в 2 раза, по сравнению с пневматическими системами.

 — с механической задней бабкой

— задняя бабка с гидравлическим перемещением пиноли

— с задней бабкой дискового типа и гидравлическим зажимом

  •  © stankomach.com

Реализация проекта установки оптических линеек ЛИР (СКБ ИС Россия) с дискретностью 2 мкм на 3 оси ФС85 и ФС110

  •  © stankomach.com

ФП80 — реализация «высокой» кабинетной защиты рабочей зоны с частичной защитой сверху. Успешно прошли испытания с подачей СОЖ через шпиндель 30 бар.

  •  © stankomach.com

Технология

Успешная реализация возможности проверки точности позиционирования поворотных осей на фрезерных обрабатывающих центрах и оси С на токарном обрабатывающем центре ТС1720Ф4 при помощи интерферометра Renishaw XL80 и XR20-W

  •  © stankomach.com

  •  © stankomach.com

Подписано соглашение о сотрудничестве с компанией Фукс-ойл (Германия). Компания является ведущим производителем смазок и СОЖ. Теперь при покупке станка можно получить рекомендованные масла и СОЖ. Региональный представитель будет осуществлять поддержку клиента в вопросах выбора СОЖ под материал и режимы обработки, поддержание в наличии на складе, проверка технического состояния СОЖ (химический анализ воды, концентрацию жидкости в станке).

Персонал

В связи с расширением компании требуются на работу:

Инженер наладчик

осуществление пусконаладочных и ремонтных работ оборудования на территории заказчика. Уверенное чтение электросхем, Обучение при наличии базовых знаний.

Монтажник электрооборудования

Сборка панелей с электрооборудованием, монтаж по станку. Обучение при наличии базовых знаний.

p.s. приглашаем на экскурсию по производственным площадям нашего станкозавода. Возможно, по ее результатам, у кого-то изменится мнение о станкостроении в России и в Твери в частности:

— В России ничего не производится;

— вот в СССР все было — а сейчас только шильдики клеят…;

— они делают прошлый век — пятиосевых и роботизированных станков нет;

— сделано только пару выставочных образцов…;

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У нас нет задачи кому-то что-то доказывать, мы просто стараемся хорошо делать ЧПУ станки, а референция говорит сама за себя.

http://stankomach.com/novosti/2017_fin.html

ЧПУ, станок, производство, обрабатывающий центр, токарный ЧПУ, фрезерный
  • Нет аватара Инженер2015
    23.01.1811:10:22

    Реализована установка ЧПУ Балтсистем

       

    #1000000
  • Нет аватара alex_uns
    23.01.1815:09:37

       

    #1000097
  • shigorin shigorin
    23.01.1815:17:16

    Дальнейших трудов и успехов в нынешнем году!

    #1000101
  • Нет аватара Strompok
    23.01.1816:14:12

    Молодцы, удачи! Думаю, сейчас рынок значительно конкурентней, чем при СССР.

    Близкая тема, моя специальность, по диплому если коротко «профилирование режущей поверхности методом эвольвентной обкатки…».

    Отредактировано: Strompok~16:28 23.01.18
    #1000115
  • Вова-Н Вова-Н
    23.01.1820:42:07

    Честно говоря станки ЧПУ на базе 16К20 устарели ещё в 1970-х. Не понимаю зачем их делать. Ведь нахождение направляющих в рабочей зоне само по себе в разы сокращает срок службы, увеличивает выработку направляющих, а соответственно люфт и конус станка, тем самым страдает качество. От этой схемы отказались ещё в советские времена. У нас на заводе все подобные станки были списаны лет 8 назад, всё что старше 1980. Ведь давным давно уже все делают станки с вертикальными направляющими или же направлющие вынесены совсем из рабочей зоны. Зачастую делается подвижным патрон, а резцедержка не подвижная, схем много, но вот от схемы старинного универсала отказались давно.

    По моему такие станки оправданны только как учебные с низкой загрузкой.

    Для сравнения у нас завод работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, станки практически не выключаются, на станке (паре станков) работает по 4 человека по 12 часов.

    В целом от статьи создаётся как бы положительный образ, для тех кто не знаком с этой темой, но реально … в общем желаю вам развиваться и создавать новые станки.

    #1000199
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