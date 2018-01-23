Итоги 2017: Тверской станкостроительный завод
Токарные станки с ЧПУ
Флагманская модель - токарный станок с ЧПУ ТС1625Ф3. Проведены работы по повышению степени автоматизации выполняемых операций на станке.
Разработаны и отгружены заказчикам следующие опции/модификации станка ТС1625Ф3:
— Гидравлический трехкулачковый патрон 255мм с отверстием 65 мм
— Пневматический трехкулачковый патрон 250мм SMW Autoblok (Германия)
— электромеханическая пиноль задней бабки ЭМГ
— Транспортер для стружки (вывод стружки вправо в тележку) — для РМЦ 1000 мм
— Установка ЧПУ NC201M, NC-210, NC301
*возможно сочетание опций по согласованию
— установка руки измерения инструмента HPMA Renshaw (Великобритания) — реализация возможности полуавтоматического измерения вылета инструмента, контроль износа и поломки.
— калибровка и проверка точности позиционирования шпинделя (Renishaw XR20-W)
Расширение возможностей автоматизации станка — опциональная установка гидравлический 3х кулачковый патрон 210 мм с отверстием 38 мм. Установка возможна только на производственных площадях Тверского станкозавода
Внедрение управляемого от ЧПУ гидравлического люнета для обработки тонких валов (соотношение L>20D)
Модификация шпиндельной бабки. Увеличение скорости вращения до 2050 об/мин.
Отгрузка первых станков клиентам. Разработка подвижного и неподвижного люнетов. Опциональная установка 8 позиционной VDI резцедержки (изменяет максимальные габариты обработки)
Фрезерные обрабатывающие центра
Возможность установки датчиков контроля инструмента и обмера деталей фирмы Hexagon Manufacturing Intelligence (Германия) и Renishaw (Великобритания)
ФС65 — реализация полностью закрытого кожуха кабинетной защиты зоны резания. Применение подачи СОЖ высокого давления 20 бар
Увеличение количества стапелей сборки фрезерных обрабатывающих центров.
Увеличение объема полива СОЖ на шпиндельной бабке (4 сопла вокруг шпинделя, 3 суставчатых соска) 4 сопла обильного смыва стружки с поддона - входит в базовую комплектацию. Увеличен объем бака СОЖ. Пистолет СОЖ - опция
Реализована установка ЧПУ Балтсистем NC201 и приводов Yaskawa в трехосевом исполнении
Реализована установка ЧПУ Siemens 808 для фрезерного станка ФС85АМФ3 (без автоматической смены инструмента)
Поворотные оси дополнены различными исполнениями:
— диаметр стола 200 и 250* мм (не для всех моделей). Гидравлический зажим в базовой комплектации дает увеличение усилия зажима при обработке в 2 раза, по сравнению с пневматическими системами.
— с механической задней бабкой
— задняя бабка с гидравлическим перемещением пиноли
— с задней бабкой дискового типа и гидравлическим зажимом
Реализация проекта установки оптических линеек ЛИР (СКБ ИС Россия) с дискретностью 2 мкм на 3 оси ФС85 и ФС110
ФП80 — реализация «высокой» кабинетной защиты рабочей зоны с частичной защитой сверху. Успешно прошли испытания с подачей СОЖ через шпиндель 30 бар.
Технология
Успешная реализация возможности проверки точности позиционирования поворотных осей на фрезерных обрабатывающих центрах и оси С на токарном обрабатывающем центре ТС1720Ф4 при помощи интерферометра Renishaw XL80 и XR20-W
Подписано соглашение о сотрудничестве с компанией Фукс-ойл (Германия). Компания является ведущим производителем смазок и СОЖ. Теперь при покупке станка можно получить рекомендованные масла и СОЖ. Региональный представитель будет осуществлять поддержку клиента в вопросах выбора СОЖ под материал и режимы обработки, поддержание в наличии на складе, проверка технического состояния СОЖ (химический анализ воды, концентрацию жидкости в станке).
Персонал
В связи с расширением компании требуются на работу:
Инженер наладчик
осуществление пусконаладочных и ремонтных работ оборудования на территории заказчика. Уверенное чтение электросхем, Обучение при наличии базовых знаний.
Монтажник электрооборудования
Сборка панелей с электрооборудованием, монтаж по станку. Обучение при наличии базовых знаний.
p.s. приглашаем на экскурсию по производственным площадям нашего станкозавода. Возможно, по ее результатам, у кого-то изменится мнение о станкостроении в России и в Твери в частности:
— В России ничего не производится;
— вот в СССР все было — а сейчас только шильдики клеят…;
— они делают прошлый век — пятиосевых и роботизированных станков нет;
— сделано только пару выставочных образцов…;
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У нас нет задачи кому-то что-то доказывать, мы просто стараемся хорошо делать ЧПУ станки, а референция говорит сама за себя.
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- tverstankozavod
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