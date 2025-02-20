ГК «Инструмент» освоила сборку шлифовальных станков на собственном производстве в Нижнем Новгороде

В 2024 году нижегородское предприятие ГК «Инструмент» запустило цех по сборке высокоточного металлообрабатывающего оборудования. Сотрудники прошли обучение в Китае на заводе-изготовителе станков, после чего разработали конструкторскую документацию и приступили к изготовлению первого образца по адаптивным чертежам под собственной торговой маркой «Арматек».

В начале 2025 года специалисты ГК «Инструмент» завершили работу по сборке первого шлифовального станка Арматек RX500.

Станок предназначен для изготовления и переточки осевого режущего инструмента. Благодаря системе ЧПУ и возможности установки нескольких шлифовальных кругов, обработка может производиться в полностью автоматическом режиме.

Основные особенности Арматек RX500:

— станина из природного гранита обеспечивает высокую стабильность и долговечность

— прямой привод шпинделя: моментные двигатели с прямым приводом на поворотных осях «А» и «С»

— пакетная установка кругов обеспечивает возможность одновременной установки 2-4 шлифовальных кругов на шлифовальный шпиндель — прецизионные подшипники NSK (Япония)

— специальное программное обеспечение с функцией 3D-моделирования для проектирования режущего инструмента и создания управляющих программ

— полностью закрытая зона обработки обеспечивает безопасность

— высокая точность: радиальное биение изделия ≤ 0.005 мм, шероховатость поверхности ≤ Ra0.2

В планах на 2025 год — производство и выпуск 10 единиц шлифовальных станков RX500.

Кроме того, в 2025 году ГК «Инструмент» планирует подписать договор на передачу технической документации на 5-осевые фрезерные станки с обучением специалистов «Арматек» в Китае и получение лицензии на их производство, а также запуск самостоятельного производства и сборку 5 единиц фрезерного оборудования.

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