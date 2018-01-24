Трикотажная фабрика в Кабардино-Балкарии перезапущена после модернизации

Крупная трикотажная фабрика «Дарий» в столице Кабардино-Балкарии Нальчике запущена после технического перевооружения и модернизации. Предприятие, производящее трикотажное полотно и швейные изделия, в ходе модернизации было оснащено современным оборудованием.

На фабрике организован полный цикл производства, начиная от дизайна и изготовления трикотажного полотна и заканчивая выпуском готовых изделий. Здесь шьют женские и мужские сорочки, а также детские пижамы, футболки, топы и другие изделия. Сырье для производства полотна закупается в Турции и Узбекистане, а продукцию поставляют в различные регионы России.

В штат предприятия входят более 570 сотрудников. 300 человек работают на основном предприятии по выпуску трикотажного полотна, остальные трудятся в филиалах, созданных в Зольском, Баксанском, Майском районах и в городе Нальчике.

В планах — создание новых производственных мощностей с применением прогрессивных форм организации труда и передовых технологий. В перспективе создаваемая база обеспечит постоянной работой порядка 1000 человек.

https://etokavkaz.ru/news/37517