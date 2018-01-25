Детский сад на 80 мест открыт в Томской области

Состоялось открытие детского сада «Умка» на 80 мест в новом жилом комплексе Северный Парк в деревне Кисловке Томского района. В том числе 20 мест в нём предусмотренны для ясельной группы.

Строителям понадобилось меньше года, чтобы ввести объект в эксплуатацию. Его стоимость составила 92,2 миллиона рублей.

Детский сад распологает спальными и игровыми помещениями, медицинским кабинетом, прачечной и пищеблоком.

Микрорайон Северный Парк — первый градостроительный проект на левом берегу Томи. На площади 78 гектаров планируется возвести более 170 тысяч «квадратов» жилья (из них 35 тысяч по программе «Жилье для российской семьи») и социальных объектов. Развитие микрорайона также предполагает строительство второй очереди жилья в направлении Тимирязевского, где запланирована, в том числе, малоэтажная индивидуальная застройка.