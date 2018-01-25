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Детские сады и школы

Детский сад на 80 мест открыт в Томской области

  •  © tomsk.ru

Состоялось открытие детского сада «Умка» на 80 мест в новом жилом комплексе Северный Парк в деревне Кисловке Томского района. В том числе 20 мест в нём предусмотренны для ясельной группы.

Строителям понадобилось меньше года, чтобы ввести объект в эксплуатацию. Его стоимость составила 92,2 миллиона рублей.

Детский сад распологает спальными и игровыми помещениями, медицинским кабинетом, прачечной и пищеблоком.

  •  © tomsk.gov.ru

Микрорайон Северный Парк — первый градостроительный проект на левом берегу Томи. На площади 78 гектаров планируется возвести более 170 тысяч «квадратов» жилья (из них 35 тысяч по программе «Жилье для российской семьи») и социальных объектов. Развитие микрорайона также предполагает строительство второй очереди жилья в направлении Тимирязевского, где запланирована, в том числе, малоэтажная индивидуальная застройка.

  • Первый детсад в томском Северном Парке открылся в четверг
  • Первый детсад в томском Северном Парке открылся в четверг
  •  © riatomsk.ru
https://www.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/25543

Томская область, новый детсад
  • юрич юрич
    25.01.1811:03:58

    То, что открыли детский сад — замечательно. Внутри дизайн тоже не плохо сделали. Но кто делал фасад? Да, ярко. Но… Назвать это асимметрией? Мы его слепили из того, что было…

    И на нормальную вывеску денег не хватило. Жена прораба в ночь перед сдачей объекта последние краски размазала.

    Тут уж не до жиру. Есть сад — и то хорошо. Вывеска это уже излишество.

    Отредактировано: юрич~12:03 25.01.18
    #1000755
  • Нет аватара ruan1d10t
    25.01.1818:00:04

    Всё очень красиво и аккуратно сделали — включая сайдинг, вывеску, двери, фонари и забор. Внешний облик и цветовая гамма радует глаз. Внутренняя отделка тоже со вкусом и главное без настенных псевдосказочных звересуществ-мутантов, что есть хорошо. Очень приятно удивило. Фотки удачные.

    #1000855
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