© plastinfo.ru

Инжиниринговый химико-технологический центр (ИХТЦ, г. Москва) в партнерстве с «Институтом пластмасс им. Г. С. Петрова» (входит в «Ростех») и Томским государственным университетом (ТГУ) запустил первое в России малотоннажное производство полиэфирэфиркетона (ПЭЭК, PEEK, polyetherketone). Мощности производства позволяют выпускать до 10 т в год ПЭЭК с перспективой дальнейшего увеличения до 30 т в год. Суммарные инвестиции в проект оцениваются примерно в 300 млн руб., сообщается в пресс-релизе ТГУ.

Первоначальный объем производства ПЭЭК по контракту составляет не менее 7 т материала в год. В настоящее время на площадках ИХТЦ проводится подготовка к выпуску опытной партии ПЭЭК для подтверждения соответствия техническим требованиям завода-потребителя. Следующим этапом может стать полная локализация технологии производства полиэфирэфиркетона, то есть производства используемых мономеров.

«Новое производство — это первый в России проект такого масштаба, направленный на импортозамещение критически важного материала для промышленности. ПЭЭК используется в микроэлектронике, кабельной промышленности, машино- и автомобилестроении, нефтяной, газовой и фармацевтической отраслях», — подчеркнул директор ИХТЦ Алексей Князев.

Проект реализован на основе запатентованной технологии синтеза, разработанной АО «Институт пластмасс». Задачей ИХТЦ стали масштабирование технологии и адаптация состава полимерного компаунда под конкретные требования заказчика. Способ получения ПЭЭК защищен патентом РФ № 2673242, приоритет изобретения от 27.06.2018 г.

ТГУ выступил научным партнером, обеспечивая проведение испытаний, контроль процессов синтеза и компаундирования. Сейчас специалисты ТГУ проводят работы по расширению линейки производимых марок ПЭЭК для разных промышленных задач. Центр получает запросы на литьевые марки ПЭЭК для автомобилестроения и медицинской сферы.

Полиэфирэфиркетон является универсальным инженерным пластиком с поликристаллической структурой, стойкий к высоким температурам. Полимер устойчив к воздействию водяного пара, обладает отличными химическими, механическими, электротехническими эксплуатационными свойствами, которые сохраняет при температуре до +250°С.

Одним из основных методов получения полиарилэфиркетонов является поликонденсация гидрохинона (или бисфенолов) с дифтордифенилкетоном (или дихлордифенилкетоном) в присутствии щелочи. Реакция проводится в атмосфере инертного газа в среде высококипящих полярных органических растворителей (ДМСО, сульфолан, диметилсульфон и др.). В качестве катализатора применяют безводные щелочи, а также карбонаты и другие соли щелочных металлов.