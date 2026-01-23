В Томской области разработали отечественный двигатель для беспилотников
Ученые Томского научного центра СО РАН совместно с НПЦ БАС Томской области разработали компактный двигатель внутреннего сгорания для беспилотников. Его производство планируется запустить в Томской области.
Менее чем за год создан отечественный роторно-поршневой двигатель объемом 300 куб. см и мощностью 26 кВт (36 л. с.), предназначенный для беспилотных и самолетных платформ массой до 300 кг. Опытный образец был успешно собран и запущен в конце 2025 года.
Директор НПЦ БАС Томской области Денис Меликов подчеркнул, что в регионе планируется переход к полному производственному циклу отечественных компонентов для беспилотников — от микроэлектроники до двигателей и элементов корпуса. В России сегодня ощущается дефицит двигателей для БПЛА мощностью 20-30 кВт. Новый двигатель отличается малым весом и габаритами, высокой удельной мощностью, простотой конструкции, низким уровнем вибраций и возможностью работы на автомобильном бензине.
