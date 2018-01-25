«РЖД Логистика» организовала первую отправку в прямом железнодорожном сообщении Россия-Вьетнам

АО «РЖД Логистика» в партнерстве с вьетнамским оператором Ratraco (логистическая компания, на 35% принадлежащая ГК «Вьетнамские железные дороги») организовало тестовую железнодорожную отправку из России во Вьетнам. Перевозка выполнена в соответствии с планом мероприятий соглашения о двустороннем сотрудничестве между ОАО «Российские железные дороги» и ГК «Вьетнамские железные дороги» и ознаменовала фактический запуск международного транспортного коридора Вьетнам-Россия-Вьетнам.

Контейнер с косметической продукцией российского производителя «Красная Линия» был отправлен в составе контейнерного поезда с терминала «Фрейт Вилладж Ворсино» в Калужской области и прибыл в Ханой 23 января. Встреча поезда прошла в торжественной обстановке с участием официальных лиц, в том числе главы торгового представительства России во Вьетнаме, представителей Российского экспортного центра и министерства промышленности и торговли РФ.

Груз находился в движении 20 дней. Стандартная морская перевозка заняла бы в два раза больше времени. В составе груза — шампуни для взрослых и детей, мыло, гели для душа, различные скрабы, крема, маски для лица и волос.

«РЖД Логистика» отвечала за общую организацию мультимодальной доставки, в том числе логистический оператор оперативно предоставил автотранспорт и контейнер (собственности ПАО «ТрансКонтейнер») для загрузки продукции на складе отправителя, обеспечил перевозку до железнодорожной станции и экспедирование груза по территории России. Дочерняя компания «РЖД Логистики» Far East Land Bridge приняла груз на пограничном переходе Маньчжурия-Забайкальск и курировала перевозку по территории Китая. Оператор Ratraco проконтролировал финальную стадию доставки на территории Вьетнама.

Своевременная и качественная реализация всех этапов проекта, от проработки маршрута до поиска клиента и партнеров, стала возможной благодаря компетенциям «РЖД Логистики» — единственного оператора, обладающего необходимым опытом для запуска сервиса межгосударственного уровня, в частности, международного транспортного коридора. Предложенное «РЖД Логистикой» транспортное решение обладает рядом преимуществ для грузоотправителей, включая короткие сроки доставки, сервис «одного окна» и гарантированную сохранность груза.

«Пройти в короткие сроки весь путь от идеи до реализации мы смогли благодаря усилиям наших высококлассных специалистов, которые не жалели ни времени, ни сил на этот проект даже в период общих новогодних праздников. Мы рады внести свой вклад в развитие торговых отношений между Россией и Вьетнамом, особенно в таком важном направлении, как экспорт российских товаров с высокой добавленной стоимостью», — прокомментировал генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.

«Мы экспортируем свои товары уже 15 лет и с недавнего времени активно работаем на азиатских рынках. Косметика „Красная линия“ пользуется спросом в странах СНГ и Балтии, а также европейских, арабских и азиатских государствах. Эта поставка была приурочена к открытию нашего магазина в Ханое. Потенциал рынка Юго-Восточной Азии очень высок — он развивается с каждым годом, предоставляя нам широкие возможности для перспективного сотрудничества. Азия является очень разнообразным во всех отношениях континентом: это касается и богатства его жителей, и развития инфраструктуры. Азия чрезвычайно многолюдна, что, в свою очередь, сулит большие возможности роста экспорта самых разнообразных товаров, включая продукцию нашего предприятия», — рассказала генеральный директор ООО ТК «Красная линия» Светлана Мараховская.