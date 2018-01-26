«Сирийский экспресс»
Судно «Инженер Трубин» Северного морского пароходства с очередной партией автомобильной техники для Сирии проходит пролив Босфор, 25 января 2018 года.
Фото Yörük Işık
Судно «Инженер Трубин» Северного морского пароходства с очередной партией автомобильной техники для Сирии проходит пролив Босфор, 25 января 2018 года.
Фото Yörük Işık
26.01.1810:18:10
26.01.1810:20:04 Думаю это техника с баз хранения.
26.01.1810:23:24
26.01.1810:30:31
26.01.1810:33:18
26.01.1810:36:02 Полосочки? Так это армейская версия, ей круга с крестом достаточно.
26.01.1816:53:23
26.01.1818:28:15 Это лесовоз, он брёвна и пиломатериалы должен возить, а не машины.
26.01.1818:29:36
26.01.1810:19:01
26.01.1810:21:30 131-е. Экспорт!
26.01.1810:29:11
26.01.1814:28:27
26.01.1812:23:13
26.01.1813:27:22 Типичный автопарк Украинской армии, плюс у них ещё КрАЗы встречаются.
26.01.1813:33:59
26.01.1813:45:58 Тем более она уже есть, осталось только привезти.
26.01.1818:24:23