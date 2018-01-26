«Сирийский экспресс»





© Фото Yörük Işık

Судно «Инженер Трубин» Северного морского пароходства с очередной партией автомобильной техники для Сирии проходит пролив Босфор, 25 января 2018 года.





© Фото Yörük Işık





© Фото Yörük Işık

Фото Yörük Işık