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Фотофакты

«Сирийский экспресс»

  •  © Фото Yörük Işık

Судно «Инженер Трубин» Северного морского пароходства с очередной партией автомобильной техники для Сирии проходит пролив Босфор, 25 января 2018 года.

  •  © Фото Yörük Işık

  •  © Фото Yörük Işık

Фото Yörük Işık


Сирия, Северное морское пароходство, Инженер Трубин
  • Katamaran Katamaran
    26.01.1810:18:10

    Даже буханки. Это неликвид или новое? вроде буханка свежая.

    #1001057
    • A_SEVER A_SEVER
      26.01.1810:20:04

      Это неликвид или новое?
      Думаю это техника с баз хранения.

      #1001059
      • Katamaran Katamaran
        26.01.1810:23:24

        •  © Фото из открытых источников

        •  © Фото из открытых источников

        Соглашусь. Сильно отличается просто.

        Отредактировано: Katamaran~10:23 26.01.18
        #1001062
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    26.01.1810:19:01

    «66-е», «130-е»,… Утилизация излишков?   

    #1001058
    • A_SEVER A_SEVER
      26.01.1810:21:30

      130-е
      131-е.
      Утилизация излишков?
      Экспорт!    

      Отредактировано: A_SEVER~10:23 26.01.18
      #1001060
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        26.01.1810:29:11

        Ну да, я так и подумал   

        #1001067
        • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
          26.01.1814:28:27

          Сухогруз «Инженер Трубин», порт приписки Архангельск, доставит в сирийский порт Тартус военные автомобили. Об этом сообщается на сайте Marinetraffic.com.

          В четверг, 25 января, «Трубин» прошел пролив Босфор. На борту судна водоизмещением 6,4 тысячи тонн находится несколько десятков грузовиков ГАЗ, ЗиЛ, КамАЗ и внедорожников УАЗ.

          По данным сирийского военного источника, машины, произведенные еще в советское время, взяты с баз хранения и предназначены для 5-го корпуса Сирийской Арабской Армии, который организован при содействии России.

           https://www.echosevera.ru...ffba12f17bf6416663b2.html 

          #1001175
  • Нет аватара Lunoxod
    26.01.1812:23:13

    Техника вся разнокалиберная от ЗИЛ-131 до КАМАЗ 4310. И ГАЗ 66. Точно с хранения.

    #1001114
    • A_SEVER A_SEVER
      26.01.1813:27:22

      Техника вся разнокалиберная от ЗИЛ-131 до КАМАЗ 4310. И ГАЗ 66.
      Типичный автопарк Украинской армии, плюс у них ещё КрАЗы встречаются.    

      #1001142
  • Иван Кротов Иван Кротов
    26.01.1813:33:59

    Буханка нормальная машина, пойдут для вывоза раненых, у нее хорошие вездеходные качества. Просто скажите какая еще машина за такую цену плашмя человека перевести может

    #1001147
    • A_SEVER A_SEVER
      26.01.1813:45:58

      Буханка нормальная машина
      Тем более она уже есть, осталось только привезти.

      #1001153
    • Джорджио Харманис
      26.01.1818:24:23

      Буханка отличная машина.только отделка хромает .иногда качество сборки. помню в деревне с братом перебирал новую буханку.в 1988 еще. только пришла сразу перебрали ,собрали…20 лет бегала ,потом продал купил иномарку.до сих пор стоит на кирпичах его ниссан. если не лень доукомплектовать буханку,подшаманить немножко что бы не гремела то ей цены нет. я бы с радостью взял для работы.

      Отредактировано: Джорджио Харманис~18:24 26.01.18
      #1001243
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