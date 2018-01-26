В Татарстане открыты два плавательных бассейна

Плавательный бассейн «Ракета» открыт в мкрн. Дербышки г. Казани. Он построен в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы». Спортивный комплекс расположен в четырехэтажном здании площадью 1270 кв.м, в котором имеются: два бассейна размером 25×8,5 м и 10×6 м, спортивный зал 33×18 м, борцовский зал 12×12 м, тренажерный зал 14×9 м, зал индивидуальных занятий 9×8 м, 8 раздевалок с душевыми кабинами, кабинеты администрации, медицинского и технического персонала, охраны. Комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по плаванию, баскетболу, волейболу, мини-футболу, борьбе и общей физической подготовке. В сутки объект смогут посещать до 600 человек.

На строительство комплекса израсходованно 110,5 млн рублей.

Второй бассейн «Дулкын» открылся в поселке городского типа Балтаси. Он в два раза больше «Ракеты» по площади (2540 кв.м.), и в его состав тоже входят два бассейна способных принять до 240 человек ежедневно. В тренажерном зале, который имеется в комплексе, одновременно смогут заниматься ещё 17 человек.

Комплекс, построенный по федеральной целевой программе, обошелся почти в 153 млн рублей.

По состоянию на начало 2018 года, в Республике Татарстан функционирует порядка 11 000 спортивных сооружений, в числе которых до недавно времени числилось и 205 бассейнов — это один из лучших показателей по стране.

В Республике Татарстан продолжается масштабное строительство спортивных объектов. Так, всего в 2018 году в Татарстане появится еще восемь бассейнов и шесть спортивных залов в районных центрах, где такие объекты ранее отсутствовали. На 2018 год запланировано строительство еще 86 универсальных спортивных площадок по семи типовым проектам и 16 лыжных баз.

Развитие массового спорта, доступного для широких групп населения — стратегическая инициатива. С этой целью создается и обновляется инфраструктура — крупные спорткомплексы в городах России и комплексы шаговой доступности в микрорайонах городов. Строительство новых спортивных объектов в частности в Татарстане дает возможность большему количеству людей иметь доступ к соответствующей инфраструктуре и заниматься спортом, что способствует увеличению качества жизни людей.