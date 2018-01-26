Компенсаторы «Компенз-Вибро» поставлены российскому производителю буровых установок

На текущей неделе января сотрудники новгородской производственной компании «Компенз-Вибро» завершили отгрузку из 8 партий резиновых компенсаторов для оснащения стационарных установок для бурения скважин на нефть и газ.

Заказ на компенсаторы в количестве 240 шт. поступил от крупнейшего российского производителя бурового оборудования. Задача компенсаторов — справится с колебаниями давлений и компенсация иных нагрузок в системах хранения, очистки, обработки и приготовления бурового раствора.

Установка компенсаторов в блоки циркуляции будет произведена на территории завода заказчика.