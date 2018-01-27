Системы С-400 заступили на боевое дежурство в Саратовской области

Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа заступили на боевое дежурство в Поволжье. Об этом в субботу сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

«Расчеты С-400 сегодня заступили на боевое дежурство в Поволжье. Торжественную церемонию, которая завершилась под Саратовом, провел командующий объединением ВВС и ПВО Александр Татаренко. Для новых комплексов были заблаговременно оборудованы в инженерном отношении соответствующие позиции», — сказал Рощупкин.

По словам полковника, в декабре прошлого года зенитчики успешно завершили курс переподготовки и выполнили программу учебно-боевых стрельб на полигоне в Астраханской области.