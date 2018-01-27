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Армия и Флот

Системы С-400 заступили на боевое дежурство в Саратовской области

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Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа заступили на боевое дежурство в Поволжье. Об этом в субботу сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

«Расчеты С-400 сегодня заступили на боевое дежурство в Поволжье. Торжественную церемонию, которая завершилась под Саратовом, провел командующий объединением ВВС и ПВО Александр Татаренко. Для новых комплексов были заблаговременно оборудованы в инженерном отношении соответствующие позиции», — сказал Рощупкин.

По словам полковника, в декабре прошлого года зенитчики успешно завершили курс переподготовки и выполнили программу учебно-боевых стрельб на полигоне в Астраханской области.

http://tass.ru/armiya-i-opk/4907733

Саратовская область, ВВС, ПВО, С-400 Триумф
  • mashinist mashinist
    27.01.1818:06:18

    А что у нас в Саратовской облати важного что понадобилась С-400?

    #1001568
    • A_SEVER A_SEVER
      27.01.1818:08:24

      А что у нас в Саратовской облати важного
      База Дальней авиации.

      #1001572
      • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
        27.01.1818:16:12

        — военный аэродром

        — атомная станция

        — кое-что в Татищево

        #1001579
        • Человек Человек
          27.01.1819:46:03

          А что в Татищево? Нет там ничего такого.

          #1001623
          • Алексей Онищенко Алексей Онищенко
            27.01.1819:55:58

            А в Татищево у нас, уважаемый, крупнейшая В МИРЕ база межконтинентальных баллистических ракет стратегического назначения шахтного базирования. И шахты эти раскиданы на треть Саратовской области. Сотня шахт вас устроит в качестве объектов, которые надо прикрывать?

            #1001628
      • Нет аватара malikszh
        27.01.1818:55:54

        Значит новый часть?

        #1001596
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