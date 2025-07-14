В Балаково Саратовской области запущен завод по выпуску окиси цинка

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Новый завод «Экоцинк» рассчитан на выпуск 30 тысяч тонн оксида цинка. Также будет выпускаться металлический клинкер.

Сырьём стало металлургическая пыль сталелитейного производства. Будет перерабатываться 110 тыс. тонн металлургической пыли в год.

Инвестиции в проект, заявленный АО «Металлургический завод Балаково», составили 4,5 млрд рублей.

Разрешение на ввод цеха по переработке отходов сталелитейного производства на ценном сырье саратовский минстрой выдал компании 11 июня.

На предприятии сейчас работает 57 человек, завод продолжает публиковать вакансии.

Цинковые слитки продукция очень ценная. Пока «Экоцинк» не взялся за них по собственной технологии, единственным производителем в России остается Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), входящий в нее Челябинский цинковый завод обеспечивает порядка 1,5% мирового производства.

Основная продукция будет поставляться для нужд резиновой, лакокрасочной и фармацевтической отраслей промышленности.

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