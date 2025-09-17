В Энгельсе бывший завод Bosch запустил производство газовых котлов
На заводе компании «Термотехника Энгельс» состоялся официальный запуск производства нового бытового газового котла.
Предприятие, которое до апреля 2023 года принадлежало немецкому концерну Bosch, специализируется на выпуске оборудования для энергетики и отопления. Новый котел разработан российскими инженерами компании с использованием комплектующих отечественных производителей. Объем инвестиций составил 200 млн рублей. Мощности производства бытового оборудования позволяют выпускать до 100 тысяч настенных газовых котлов в год. С 2014 года предприятие произвело более 700 тысяч единиц бытового оборудования и более 5 600 промышленных котлов для компаний по всей России.
