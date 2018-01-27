Севастопольское предприятие «Морской колокол» на своей базе создало осетровую ферму

Севастопольское предприятие «Морской колокол» расположенное в Инкермане, на своей базе создало осетровую ферму. Основная деятельность организации ведется в сфере рыбодобычи в Азово-Черноморском бассейне. Сопутствующие виды — это оптовая торговля рыбой, услуги по заморозке и хранению рыбы, автоперевозки рефрижераторным транспортом. А не так давно руководство включило в сферу деятельности аквакультуру, а именно выращивание осетровых пород рыб.

По словам заместителя директора предприятия по производству Александра Витрищака, первое зарыбление фермы произошло полгода назад. Мальки севрюги, осетра, стерляди и карпа — всего 3, 5 тысячи штук запустили в 10 ёмкостей по 4 куба и один 9-кубовый бассейн. Осетровые своей товарной массы достигнут в среднем через 5 лет, карпы уже через 1,5 — 2 года.

В рамках госпрограммы развития сектора сельского хозяйства региона, предприятию в 2017 году была предоставлена субсидия в целях возмещения части затрат на развитие основных видов деятельности, а также аквакультуры (приобретение оборудования в сфере товарного рыбоводства). Средства пошли в том числе на возмещение понесенных затрат при покупке мальков в количестве 1000 шт. осетра русского и 1000 шт. стерляди.

Для развития указанных отраслей в 2017 году Правительством Севастополя был предусмотрен объем финансирования за счет городского бюджета в размере более 30 млн. рублей по следующим направлениям:

— предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на развитие аквакультуры (товарного рыбоводства) за счет средств бюджета города Севастополя более 900,00 тыс. руб.;

— предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на развитие промышленного рыболовства и рыбопереработки за счет средств бюджета города Севастополя свыше 29 000,0 тыс. руб.

На период с 2018 — 2022 годы на развитие аквакультуры (товарного рыбоводства), промышленного рыболовства и рыбопереработки планируется выделить из бюджета города Севастополя более 150 млн. рублей.