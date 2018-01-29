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Фотофакты

«Сирийский экспресс» за неделю

22 января 2018 года в Тартус через пролив Босфор прошел сухогруз «Алтай»

  •  © dambiev.livejournal.com
  •  © dambiev.livejournal.com
  •  © dambiev.livejournal.com
  •  © dambiev.livejournal.com

В тот же день в сторону сирийского Тартуса проследовал БДК проекта 775 «Александр Отраковский»

  •  © dambiev.livejournal.com
  •  © dambiev.livejournal.com
  •  © dambiev.livejournal.com
  •  © dambiev.livejournal.com
  •  © dambiev.livejournal.com
  •  © dambiev.livejournal.com
  •  © dambiev.livejournal.com

24 января 2018 года. Российский контейнеровоз «Спарта 3» на пути из Тартуса в Новороссийск

  •  © dambiev.livejournal.com

24 января 2018 года. Сухогруз «Александр Ткаченко» возвращается из Тартуса в Новороссийск

  •  © dambiev.livejournal.com
  •  © dambiev.livejournal.com
  •  © dambiev.livejournal.com

Сухогруз Северного морского пароходства «Инженер Трубин» следует в сирийский Тартус из Новороссийска. 25 января 2018 года

  •  © dambiev.livejournal.com

Сирийский сухогруз Laodicea следует из Латакии в порт Кавказ. 25 января 2018 года

  •  © dambiev.livejournal.com
  •  © dambiev.livejournal.com

БДК «Орск» проекта 1171 следует из сирийского Тартуса в Севастополь. 26 января 2018 года

  •  © dambiev.livejournal.com
  •  © dambiev.livejournal.com
  •  © dambiev.livejournal.com
  •  © dambiev.livejournal.com

Спасательное буксирное судно проекта 22870 «Профессор Николай Муру» сопровождает через Босфор сухогруз «Кызыл-60», направляющийся в сирийский Тартус. 26 января 2018 года

  •  © dambiev.livejournal.com
  •  © dambiev.livejournal.com
  •  © dambiev.livejournal.com
https://dambiev.livejournal.com/1069708.html

Сирия. Тартус, пр. 775. пр. 1171
  • Нет аватара malikszh
    30.01.1808:27:32

    Купленные из Турции б/у кораблей не видно?

    #1002503
    • Юрген Юрген
      30.01.1808:30:56

      «Кызыл-60»

      #1002505
      • Нет аватара malikszh
        30.01.1808:41:17

        Не одну купили их было где-то 3 штук, Кызыла тоже не видно может они Александр Ткаченко и инженер Турбин?

        Отредактировано: malikszh~08:43 30.01.18
        #1002507
        • Юрген Юрген
          30.01.1808:47:37

          «Кызыл» на последних двух фотографиях. Остальные х.з. где, наверно в портах стоят.

          #1002508
        • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
          30.01.1808:52:59

          их было где-то 3 штук

          Кызыл-60, Вологда-50 и Двиница-50

          может они Александр Ткаченко и инженер Турбин?

          Нет. Инженер Трубин носит это имя с 2012 года. До того назывался PINEGA. Александр Ткаченко носит имя с 2015 года. До того именовался ROBUR. Да и внешне не похожи    

          #1002509
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