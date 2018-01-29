«Сирийский экспресс» за неделю

22 января 2018 года в Тартус через пролив Босфор прошел сухогруз «Алтай»

В тот же день в сторону сирийского Тартуса проследовал БДК проекта 775 «Александр Отраковский»

24 января 2018 года. Российский контейнеровоз «Спарта 3» на пути из Тартуса в Новороссийск

24 января 2018 года. Сухогруз «Александр Ткаченко» возвращается из Тартуса в Новороссийск

Сухогруз Северного морского пароходства «Инженер Трубин» следует в сирийский Тартус из Новороссийска. 25 января 2018 года

Сирийский сухогруз Laodicea следует из Латакии в порт Кавказ. 25 января 2018 года

БДК «Орск» проекта 1171 следует из сирийского Тартуса в Севастополь. 26 января 2018 года

Спасательное буксирное судно проекта 22870 «Профессор Николай Муру» сопровождает через Босфор сухогруз «Кызыл-60», направляющийся в сирийский Тартус. 26 января 2018 года