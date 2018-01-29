В Петербурге построили 4 новых детских сада

Завершено строительство первого детсада на Царскосельских холмах в Пушкинском районе Петербурга. Здание детсада, рассчитанное на 140 детей в возрасте от 1 года до 7 лет, построено по монолитно-кирпичной технологии. На первом этаже расположен бассейн с душевыми и санузлами.

Трехэтажное здание детского сада во Фрунзенском районе расположено восточнее Витебской железной дороги. Оно рассчитано на 170 мест, оборудовано помещениями для обучения ясельной и дошкольной групп, комплексом помещений бассейна, пищеблоком, медицинским блоком, спортивным залом, а также служебно-бытовыми помещениями.

Детский сад на 220 мест в Приморском районе расположен в районе озера Долгого. Трехэтажное здание оборудовано помещениями для занятия 12 групп по 15 и 20 детей в каждой, бассейном, медицинским помещением, спортзалом, музыкальным залом, административными помещениями.

Во дворе на Уральской улице возвели трехэтажный детский сад и присвоили адрес: Уральская улица, 4, корпус 2.