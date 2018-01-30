Энергетики УГМК ввели в эксплуатацию уникальный для России объект генерации, способный обеспечивать лето в условиях уральской зимы, при этом с минимальными затратами. В энергоцентре, построенном на территории тепличного хозяйства «УГМК-Агро», завершились пуско-наладочные работы. Комплекс на основе газопоршневых машин использует в качестве топлива природный газ. Центрвырабатывает сразу четыре вида энергии: электрическую, тепловую, углекислый газ (СО2) и даже холод.

Комплекс имеет высокую энергетическую эффективность — до 92% и короткий срок окупаемость — 5 лет. Общий объем инвестиций в создание объекта составил 1,5 млрд. рублей.

«На смену централизованным источникам генерации все чаще приходят мини-ТЭЦ. Они значительно повышают энергетическую безопасность предприятий, ощутимо снижают стоимость энергоресурсов для потребителей. Так, электроэнергия из сети обходится предприятиям в 5,4 руб. за кВт/ч, в то время как от собственной генерации — в 1,9 руб. кВт/ч.», — заместитель директора по энергетике УГМК Сергей Епифанов.

Энергозатраты тепличного производства вполне сопоставимы с затратами крупных промышленных предприятий. Систему дополнительного освещенияв зимний период уральские овощеводы используют по 18-20 часов в сутки. Для ее бесперебойной работы новый энергоцентр способен производитьэлектрическую энергию в объёме 26,44 МВт.

Поддерживать микроклимат в тепличных блоках, где среднесуточная температура составляет + 20 С̊,помогает тепловая энергия. Тепло от водогрейных котлов, а также от газопоршневых машин, улавливается, перерабатывается и отправляется на обогрев комбината. Очищенные выхлопные газы от водогрейных котлов и газопоршневых машин служат также источником углекислого газа (СО2), который участвует в процессе фотосинтеза растений и способствует активному росту тепличных культур.

Новый объект оснащен и централизованной системой хладоснабжения на базе двух абсорбционных холодильных машин. Это вид энергии понадобится комбинату в летний период для охлаждения готовой продукции в сервисной зоне до температуры +12 С̊.