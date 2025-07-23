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Рядом с Екатеринбургом в городе Верхняя Пышма находится один из самых больших в мире музеев истории и военной техники. История Музейного комплекса началась в 2005 году, когда в городе установили мемориал и первые образцы военной техники в сквере, посвящённом подвигу заводчан-участников Великой Отечественной войны. Через год коллекция насчитывала несколько единиц техники, а за последующие 20 лет в музее собралось более 15 тысяч экспонатов, в том числе около 2 тысяч единиц гражданской и военной техники.

Музей разделён на экспозиции, в которых представлена автомобильная, железнодорожная и военная техника, самолёты, вертолёты, космические аппараты. Здесь есть свой театр, планетарий и даже уменьшенная копия скульптуры «Рабочий и колхозница». Комплекс участвует во многих активностях и проводит необычные мероприятия — ретроралли на автомобилях первой половины ХХ века, детское ретроралли на педальных машинках, шахматные турниры, концерты и спортивные выступления в кузове самого большого грузовика в мире.

Развитие музея и пополнение коллекций не прекращается — например, в 2024 году сюда с огромным трудом доставили лётный экземпляр орбитального корабля «Буран», артиллерийский тягач времён Второй Мировой, который подняли со дна болота в Беларуси. На майские праздники здесь собирается более 60 тысяч гостей — в мероприятиях в честь Дня Победы участвует техника из выставочного центра Парадный расчёт. Несколько экспонатов Музейного комплекса участвуют в съёмках фильма «Битва Моторов» в Санкт-Петербурге. У Музейного комплекса есть даже своя железнодорожная платформа — как в составе экспозиции, так и современная, куда можно приехать на электричке или ретропоезде «Уральский экспресс» из Екатеринбурга. Станция так и называется «Верхняя Пышма. Музей».

1. В 2005 году в Верхней Пышме была открыта стела «Журавли» в память о не вернувшихся с Великой Отечественной войны рабочих Пышминского медеэлектролитного завода. Возле памятника были установлены два орудия ЗиС-2 — 57-мм противотанковые пушки образца 1941 года. Именно они считаются первыми экспонатами Музейного комплекса.

В 2013 году открылся новый трёхэтажный выставочный центр Музея военной техники. В 2015 в комплексе появилась железнодорожная экспозиция, затем в 2018 — музей автомобильной техники, новое здание выставочного центра. В 2021 году построили четвёртый выставочный центр — «Крылья Победы», один из самых крупных в России музеев авиации. Сейчас активно развивается космическая тематика — планируется построить специальный павильон для орбитального корабля «Буран» и открыть экспозицию по советской космической программе «Энергия — Буран».

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2. Музейный комплекс занимает более километра вдоль Успенского Проспекта по направлению в Екатеринбург.

© img.geliophoto.com

3. Музей автомобильной техники в Верхней Пышме украшен тремя грузовиками БелАЗ (третий «спрятался» за самым большим самосвалом в мире) и уменьшенной копией легендарного советского памятника «Рабочий и Колхозница».

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4. В музее собрана большая коллекция старинных машин. Например, единственная в мире реплика первого отечественного автомобиля 1893 года, который развивал скорость до 20 км/ч и по характеристикам не уступал зарубежным аналогам. Рядом можно увидеть первый в мире серийный автомобиль Benz Patent-Motorwagen, который собирали вручную по историческим чертежам.

В залах музея автомобильной техники можно увидеть историю развития отрасли — первые образцы российских и зарубежных машин, участников легендарных ралли и автопробегов.

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5. Кремлёвский гараж — машины, на которых ездили руководители государства. Здесь есть ЗИС-115 Сталина, ЗИЛ-41052 Горбачёва, автомобиль Хрущёва — полноприводный фаэтон ЗИС-110П, который был создан в единственном экземпляре в 1956 году. Общее количество когда-либо произведённых машин некоторых моделей (таких, как ЗИЛ-117В) — меньше десятка.

Недавно в коллекцию добавился новый экспонат — Aurus Senat Limousine L700, первый в истории современной России отечественный автомобиль представительского и высшего класса. Это официальное транспортное средство Президента России — кузов выдерживает попадание пули из винтовки на расстоянии в 10 метров. У машины боестойкие колёса, система пожаротушения, аварийный выход, а мощный двигатель разгоняет автомобиль массой более 6 тонн до 170 км/ч. Экспонат использовался во время визитов Президента в Санкт-Петербург и Берлин в 2019 и 2020 годах.

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6. Американские автомобили в музее Верхней Пышмы — легендарные модели, такие как спортивный Chevrolet Corvette и Porsche 911T.

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7. Раритетный автомобиль DeLorean DMC-12, тот самый, из которого доктор Эмметт Браун создал машину времени в фильме «Назад в будущее». А недавно в коллекцию поступил новый экспонат — Tesla Cybertruck Cyberbeast. Его установили в зале «Легенды авто» рядом DeLorean — можно в одном зале увидеть, как меняется дизайн машин будущего.

© img.geliophoto.com

8. Коллекция гоночных автомобилей — гоночные болиды, выпущенные в странах бывшего СССР, и машины Формулы 1.

© img.geliophoto.com

9. Посетителей музея встречает самый большой самосвал в мире БелАЗ-75710. Расчётная грузоподъёмность автомобиля — 450 тонн. В 2014 году самосвал установил рекорд Книги Гиннеса — перевёз по полигону 503,5 тонны груза. Этот БелАЗ около 10 лет работал на карьере в Кемеровской области, а сейчас стал одним из самых заметных и узнаваемых экспонатов музея.

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10. В музее запустили отдельный проект «…на БелАЗе» — в кузове проводят самые различные мероприятия. Практически каждое из них уникально — например, выступление камерного оркестра в кузове, баскетбольный фристайл, выступления самбистов. Габариты БелАЗ-75710 — как у трёхэтажного дома. Он настолько огромен, что кузов пришлось разрезать на 3 части и доставить в музей в разобранном виде на 15 тралах. Около двух месяцев ушло на то, чтобы собрать БелАЗ на площадке.

© img.geliophoto.com

11. Большой и «маленький» БелАЗ. Для сравнения — длина «маленького» БелАЗ-7522 более 7 метров, масса 21,5 тонны, а грузоподъёмность до 30 тонн — в 15 раз меньше, чем у «старшего брата».

© img.geliophoto.com

12. БелАЗ-75600.

© img.geliophoto.com

13. Коллекция авиационной техники в музее в Верхней Пышме представлена в музее «Крылья Победы» с образцами времён Второй мировой войны и на открытой площадке.

© img.geliophoto.com

14. Пассажирский самолёт Ил-14М появился на открытой площадке музея в 2023 году. Это модификация главного советского пассажирского самолёта второй половины 1950-х и 1960-х годов. В результате модернизации самолёт стал одним из наиболее эффективных и безопасных воздушных средств в мировой авиации. Этот самолёт в 1993 году восстановили и довели до лётного состояния. Позже он неоднократно участвовал в различных кинопроектах.

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15. Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22А представлен в музее с 2022 года — знаменитое «Шило». Самолёт построен в 1961 году, служил на аэродроме в Барановичах, затем в Иркутске. Сейчас это самый старый сохранившийся Ту-22А.

© img.geliophoto.com

16. Пассажирский самолёт Ту-134А — первая серийная модификация Ту-134. Отличается от других моделей удлинённым фюзеляжем, новыми двигателями Д-30 с реверсом тяги — это позволило избавиться от тормозного парашюта. Самолёт выпускался с 1970 до 1980 года. Именно этот экспонат построили в 1977 году.

© img.geliophoto.com

17. Музей авиации «Крылья Победы» расположен в специально оборудованном четырёхэтажном здании — истребители, бомбардировщики, штурмовики и транспортные самолёты сгруппированы в художественные композиции. Одна из экспозиций — «Технологический вираж» расположена под высоким потолком и наглядно иллюстрирует развитие отечественной авиации от довоенного биплана У-2 до первого советского самолёта с ракетным двигателем БИ-1. Кроме советских машин, представлены поставлявшиеся в Советский Союз по программе ленд-лиза истребители Bell P-39 Airacobra, P-51 Mustang, Hawker Hurricane, бомбардировщики Douglas A-20 Boston, North American B-25J Mitchell, транспортный Douglas DC-3 и самый крупный самолёт внутренней экспозиции — американская летающая лодка PBY Catalina.

© img.geliophoto.com

18. Среди представленных в экспозиции музея «Крылья Победы» иностранных самолётов выделяется американский истребитель Bell P-39 Aircobra. За весь период Великой Отечественной войны в СССР было поставлено более 4500 этих машин.

© img.geliophoto.com

19. Самолёт амфибия — летающая лодка PBY Catalina. Это морской патрульный гидросамолёт времён Второй мировой войны. Самолёт уникальный, единственный в нашей стране и самый большой во внутренней экспозиции музея — длина машины 19 метров, а размах крыла — более 31 метра. Самолёт использовался в качестве пассажирского, транспортного, разведывательного, поисково-спасательного, противолодочного и ночного бомбардировщика.

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20. Стратегический бомбардировщик М-4 — первая серийная базовая модель семейства советских реактивных дозвуковых стратегических бомбардировщиков. Именно на базе этих самолётов оборудовали самолёты-заправщики.

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22. На открытой площадке представлена коллекция экспонатов от советских танков Т-34 до сверхзвуковых истребителей 70-х и 80-х годов XX века, военно-морского флота, инженерных машин, систем противовоздушной обороны и одна из самых полных коллекций техники «ленд-лиза». «Ленд-лиз» — это государственная программа, по которой США поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боеприпасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырьё, включая нефтепродукты.

© img.geliophoto.com

23. Железнодорожная техника — экспозиция 1930-1940 годов. В экспозицию входит станция «Узловая» и несколько десятков единиц железнодорожной техники — паровозы, подвижной состав, военно-санитарные вагоны и бронепоезд времён Великой Отечественной войны. В числе паровозов есть даже трофейный, один из немногих сохранившихся. Реконструкция станции выполнена в полном размере по фотографии станции «Капралово» в городе Ревда Свердловской области.

© img.geliophoto.com

24. Товарный паровоз Ов — модернизированный вариант знаменитой серии паровозов «О». Паровозы серии Ов иногда называли «овечками»

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25. В музее представлены два паровоза серии Ов: Ов-4171 и Ов-6698. Эти паровозы выпускали с 1908 по 1915 год, локомотивы активно эксплуатировали на железных дорогах страны до конца 1950-х годов.

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26. Орбитальный космический корабль «Буран» — третий лётный и первый пилотируемый экземпляр. Сейчас корабль реставрируют и возводят для него специальный выставочный павильон. Во время реставрации будут проектировать и производить недостающие внешние элементы маршевых двигателей и двигателей управления, створки носового шасси, носовой обтекатель, обтекатель кромки крыла. В итоге музей планирует полностью воссоздать изначальный облик «Бурана».Корабль «Буран» совершил свой полёт в 1988 году. Он дважды облетел Землю и совершил первую в истории автоматическую посадку. Полёт и спуск на землю происходили полностью под управлением бортового компьютера. Также на территории музейного комплекса строится специальный павильон с экспозицией по советской космической программе «Энергия — Буран».

© img.geliophoto.com

27. Космический корабль доставляли в несколько этапов: сначала тралом с территории аэропорта «Жуковский», затем баржей по московским каналам, по Волге мимо Нижнего Новгорода и Казани, по Каме — до Перми. Затем корпус подняли портовыми кранами и перевезли на полуприцеп и перевезли до Верхней Пышмы.

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29. Музей военной техники. В экспозиции около 100 единиц военной техники, уникальные коллекции отечественных наград, огнестрельного и холодного оружия.

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30. Один из новых экспонатов морской коллекции — экскурсионная подводная лодка «Нептун». Это первый советский экскурсионный подводный аппарат. Построен в 1990 году в единственном экземпляре. Рассчитан на группу из 44 туристов. Лодка проходила испытания в Карибском море, использовалась для подводных экскурсий.

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31. Парадный расчёт музея в Верхней Пышме — ходовые образцы военной техники 1930-40 годов. Машины ежегодно принимают участие в торжественном шествии в честь Дня Победы в Верхней Пышме.

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32. Рядом с музеем в 2022 году открыли новую платформу — «Верхняя Пышма. Музей».

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34. Уменьшенная копия памятника «Рабочий и Колхозница». Оригинал находится в Москве, рядом с ВДНХ, а создавался в 1937 году для Всемирной выставки в Париже. Копия меньше оригинала примерно в 2,5 раза, но даже при этом высота монумента составила 9 метров. Памятник стоит на 10-метровом постаменте и по высоте доходит до уровня 7 этажа многоквартирного дома.

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36. Автомобильный музей занимает четырёхэтажное здание и охватывает более, чем вековую историю развития мировой автомобильной промышленности. Экспозиции второго и третьего этажей музея автомобильной техники рассказывают об истории автостроения в СССР: начиная от первых серий Горьковского автозавода начала 1930-х годов до конца XX века. Среди экспонатов — легковые автомобили ведущих предприятий СССР: Горьковского автозавода, Московского завода малолитражных авто, Запорожского, Волжского, «Ижмаша» и других. Здесь есть уникальные экспонаты: ЗиС 110п, на котором ездил Никита Хрущёв, а также Зис-110Б на аналогичном встречали Фиделя Кастро в Свердловске в 1963 году.

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37. Скоростной фронтовой бомбардировщик АНТ-40 (СБ 2М-100) образца 1934 года. Самолёт мог нести бомбовую нагрузку из двух ФАБ-250 или ФАБ-100. Для обороны предусмотрены 4 пулемёта — два в носовой части, третий и четвёртый — в верхней и нижней задней части фюзеляжа. До конца 1936 года завод изготовил 268 таких бомбардировщиков.

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38. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-09». Корабль с участниками 56/57 долговременной экспедиции отправился на МКС с Байконура в 2018 году и успешно вернулся через полгода на спускаемом аппарате — именно он стал частью космической экспозиции.

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40. Автомобиль из концовки фильма «Кавказская пленница».

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41. В музее постоянно появляются новые экспонаты. Например, недавно здесь появился российский гоночный автомобиль команды «КАМАЗ-мастер» — КамАЗ-4326-9 VK, на котором российская команда несколько раз занимала призовые места в ралли «Дакар» и «Шёлковый путь».

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