Разработана российско-белорусская сэндвич-панель на солнечных элементах

Группа компаний «Хевел» (входит в ГК «Ренова») и белорусская компания «ИЗОБУД» представили совместную разработку — кровельную сэндвич-панель с гетероструктурным солнечным модулем. Также компания «ИЗОБУД» представила собственную инновационную сэндвич-панель с нагревающимся элементом. Данные разработки представлены на международной выставке строительной отрасли BUDMA-2018, открывшейся 30 января в Познани (Польша).

Кровельная сэндвич-панель с солнечным модулем и сэндвич панель с нагревающимся элементом — готовое решение для энергоэффективного строительства. Сэндвич-панели широко используются в строительной отрасли при возведении жилых домов каркасно-панельного типа, помещений складского назначения, логистических центров, спортивных сооружений, торговых площадок, вокзальных комплексов, паркингов и многих других объектов.

Интеграция высокоэффективного солнечного модуля в сэндвич-панель и использование инновационной нагревательной сэндвич-панели позволяет значительно снизить электропотребление нового объекта."ИЗОБУД" намерен начать серийное производство инновационных сэндвич-панелей в 2018 году, поставку высокоэффективных солнечных модулей будет обеспечивать группа компаний «Хевел».

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