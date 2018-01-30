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Энергетика и ТЭК

Разработана российско-белорусская сэндвич-панель на солнечных элементах

  •  © www.hevelsolar.com

Группа компаний «Хевел» (входит в ГК «Ренова») и белорусская компания «ИЗОБУД» представили совместную разработку — кровельную сэндвич-панель с гетероструктурным солнечным модулем. Также компания «ИЗОБУД» представила собственную инновационную сэндвич-панель с нагревающимся элементом. Данные разработки представлены на международной выставке строительной отрасли BUDMA-2018, открывшейся 30 января в Познани (Польша).

Кровельная сэндвич-панель с солнечным модулем и сэндвич панель с нагревающимся элементом — готовое решение для энергоэффективного строительства. Сэндвич-панели широко используются в строительной отрасли при возведении жилых домов каркасно-панельного типа, помещений складского назначения, логистических центров, спортивных сооружений, торговых площадок, вокзальных комплексов, паркингов и многих других объектов.

Интеграция высокоэффективного солнечного модуля в сэндвич-панель и использование инновационной нагревательной сэндвич-панели позволяет значительно снизить электропотребление нового объекта."ИЗОБУД" намерен начать серийное производство инновационных сэндвич-панелей в 2018 году, поставку высокоэффективных солнечных модулей будет обеспечивать группа компаний «Хевел».

 http://economy.cap.ru/new...usskaya-sendvich-panelj-n 

http://www.hevelsolar.com/about/news/razrabotana-rossiysko-belorusskaya-sendvich-panel-na-solnechnykh-elementakh-/

ГК Ренова, ГК Хевел, ИЗОБУД
  • Нет аватара Инженер2015
    31.01.1800:34:40

    искал такое решение на солнечных модулях от хевел.

    приятно что не китай… своё   

    #1002754
  • S G S G
    31.01.1808:46:55

    наш ответ Илону Маску?

    и как сендвич стыкуется с нижним элементом? не вижу нахлёста

    #1002794
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