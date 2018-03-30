«Трансмашхолдинг» построил 8 электровозов «Дончак» для «Трансойла»

Новочеркасский электровозостроительный завод (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») передал транспортно-логистической группе «Трансойл» 8 грузовых электровоза постоянного тока с коллекторными тяговыми двигателями 2ЭС4К «Дончак», сообщили в дирекции по внешним связям «Трансмашхолдинга».

"Договор на поставку электровозов был подписан в 2017 году. Электровозы «Дончак» эксплуатируются «Трансойлом» с 2013 года. Новые электровозы будут эксплуатироваться на направлении Кириши — Лужская — Нефтяная. По условиям договора поставки электровозы оборудованы биотуалетами", — говорится в сообщении.

Применение магистральных грузовых электровозов постоянного тока 2ЭС4К «Дончак» позволяет реализовать максимально допустимые скорости движения перед подъемами и преодолевать их за счет накопленной кинетической энергии состава. В конструкции локомотивов применены моторно-осевые подшипники качения. Это позволяет увеличить интервалы между техническим обслуживанием и ремонтом, а также обеспечивает снижение эксплуатационных затрат.

Крупнейшим эксплуатантом электровозов 2ЭС4К является ОАО «РЖД» (свыше 550 секций). Локомотивы работают на Северо-Кавказской и Октябрьской железных дорогах.

Новочеркасский электровозостроительный завод — российское предприятие, занимающееся производством грузовых и пассажирских магистральных электровозов, промышленных электровозов и тяговых агрегатов, запасных частей к локомотивам.

С начала выпуска продукции в 1936 году заводом создано 65 типов подвижного состава, выпущено более 16 тыс. локомотивов.

Разработчиком продукции предприятия на протяжении многих лет являлся Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения.

Новая продукция создается конструкторским подразделением «ТРТранс», созданным на базе ВЭлНИИ.

В 2010 году стратегическим партнером предприятия по созданию новых моделей локомотивов стала французская компания Альстом Транспорт (Alstom Transport).

С 2003 года НЭВЗ входит в группу компаний АО «Трансмашхолдинг».