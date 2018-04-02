На Уралэлектромеди запущен в эксплуатацию цех по ремонту транспортных средств

В транспортном управлении Уралэлектромеди (входит в УГМК) завершилось строительство цеха по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

«Цех оснащен современным оборудованием, позволяющим оперативно и качественно выполнять ремонты любой сложности. Мы можем реставрировать более десятка единиц техники одновременно, восстанавливая их «с нуля», — отметил начальник цеха Сергей Попов. Он также подчеркнул, что с вводом в эксплуатацию нового объекта появилась возможность проводить полный цикл ремонтных и реставрационных работ

Новые мощности разместились в реконструированном здании бывшего цеха по ремонту оборудования. Проект реализован за два года: от полной замены инженерных сетей до внутренней отделки и установки высокотехнологичного оборудования.

Цех оснащен стендами для разборки и сборки автомобилей, платформенными подъемниками немецкого производства, что дает возможность обслуживать одновременно до восьми машин. Также есть токарный, агрегатный, жестяночный, молярный участки, инструментальная кладовая, участок автоэлектрики, обойная мастерская, специализирующаяся на реставрации интерьера салонов автомашин.

Кроме того, оборудован моечный комплекс с современной электролизной системой очистки сточных вод. По словам специалистов, это уникальная российская разработка, которая в отличие от зарубежных аналогов способна очищать стоки с высоким содержанием ГСМ. После очистки вода пригодна для вторичного использования. Ежедневно через мойку проходит более 30 единиц техники.