В Московской области введена в эксплуатацию новая поликлиника

Застройщику АО «ПИК-регион» Минстроем Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники на 600 посещений в смену, построенной в жилом районе «Левобережный» городского округа Химки. Н сегодняшний день это самое крупное медицинское учреждение в Химках, в которомпомощь будут оказывать как взрослым, так и детям.

Застройщик за счет собственных средств возвел здание и полностью оборудовал его самыми передовыми медицинскими технологиями.

Здание поликлиники имеет пять этажей, включая подземный. Его общая площадь составляет более 5 тысяч квадратных метров. Взрослое и детское отделения, каждое из которых рассчитано на 300 посещений в смену, оснащены отдельными входами, адаптированными для маломобильных групп населения.

Лечебное учреждение оборудовано рентген-кабинетом и флюорографическим центром. Также предусмотрено и отделение стоматологии. В поликлинике также будут функционировать экспресс-лаборатория, отделение лучевой диагностики, физиотерапии и многое другое. Помимо амбулаторного отделения, в поликлинике будет открыто консультационно-диагностическое отделение с дневным стационаром, уточняется в релизе.

Помимо этого, построенное медицинское учреждение включает в себя профилактическое и терапевтическое отделения, кабинеты функциональной диагностики, школьно-дошкольное отделение, отделения здорового ребенка и педиатрическое.

На прилегающей территории медучреждения оборудованы паркинги как для посетителей, так и для персонала, а также места для отдыха. Кроме того, при реализации данного проекта учтены все необходимые условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения.

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