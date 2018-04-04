«Кузбассразрезуголь» завершил строительство локомотивного депо на станции Черный Калтан

На Калтанском разрезе УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании) запущено в эксплуатацию новое локомотивное депо. На его строительство и оборудование компания выделила порядка 105 млн. рублей.

Общая площадь депо составляет 1152 м2, на его территории оборудованы цех технического обслуживания и ремонта с двумя железнодорожными тупиками, ремонтно-смотровой ямой на два локомотива и станком для обточки колесных пар, склады тарного хранения масел и запасных частей, помещение водоподготовки, слесарное помещение, а также административные и бытовые комнаты для персонала.

«Современное оснащение депо позволит проводить техническое обслуживание и текущие ремонты локомотивов и путевой техники максимально эффективно, — отмечает главный инженер филиала „Калтанский угольный разрез“ Александр Альбощий. — Для подъемов тепловозов приобретены мощные электрические домкраты, для перемещения тяжеловесных комплектующих локомотивов смонтирован мостовой кран. Есть современные мобильные экипировочные машины для заправки масел, стенд для испытания и ремонта форсунок двигателей, сварочный пост с передвижным патронно-вентиляционным агрегатом и даже специальная машина для автоматической мойки крупногабаритных деталей».

Депо отвечает всем нормам и требованиям промышленной безопасности и охраны труда: оно оборудовано системой видеонаблюдения, противопожарной сигнализацией и системой пожаротушения, имеет надежную систему отопления.

В 2014 году компания ввела в строй третью очередь станции Черный Калтан, тем самым увеличив ее пропускную способность в два с лишним раза: с 2,2 млн до 5 млн тонн угля в год. Это позволило полностью закрыть потребности предприятия в вывозе угля потребителям. Запуск современного локомотивного депо — завершающий шаг в строительстве станции, с этого момента она переходит в разряд самых современных и оснащенных погрузочных станций в УК «Кузбассразрезуголь».