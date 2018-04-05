Новый свинокомплекс в Нижегородской области пополнился на 4,2 тыс. голов свиней



Ð¡Ð²Ð¸Ð½ÑÑ Ð² Ð·Ð°Ð³Ð¾Ð½Ðµ. ÐÑÑÐ¸Ð²Ð½Ð¾Ðµ ÑÐ¾ÑÐ¾

© cdn1.img.ria.ru

Новый свиноводческий комплекс в Большемурашкинском районе Нижегородской области пополнили на 4,2 тыс. голов молодых свиней. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

На новый свинокомплекс области завезли 4,2 тыс. голов молодняка свиней. Выход свинокомплекса на полную мощность с учетом имеющихся производств в регионе позволит полностью обеспечить внутренние потребности в свинине.

По информации пресс-службы, поступивший молодняк свиней будет использоваться для воспроизводства основного стада. Ожидается, что в мае текущего года этот свинокомплекс, рассчитанный на 6 тыс. свиней, увеличится еще на 1,8 тыс. голов.

Свинокомплекс в Большемурашкинском районе построил норвежский инвестор — компания «Раша Балтик Порк Инвест». В феврале 2018 года также стало известно, что компания построит в Нижегородской области еще два крупных свиноводческих комплекса на 180 тыс. голов каждый. По словам врио области Глеба Никитина, их открытие позволит создать в регионе 200 дополнительных рабочих мест с заработной платой не менее средней по отрасли.