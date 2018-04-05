Новый свинокомплекс в Нижегородской области пополнился на 4,2 тыс. голов свиней
На новый свинокомплекс области завезли 4,2 тыс. голов молодняка свиней. Выход свинокомплекса на полную мощность с учетом имеющихся производств в регионе позволит полностью обеспечить внутренние потребности в свинине.
По информации пресс-службы, поступивший молодняк свиней будет использоваться для воспроизводства основного стада. Ожидается, что в мае текущего года этот свинокомплекс, рассчитанный на 6 тыс. свиней, увеличится еще на 1,8 тыс. голов.
Свинокомплекс в Большемурашкинском районе построил норвежский инвестор — компания «Раша Балтик Порк Инвест». В феврале 2018 года также стало известно, что компания построит в Нижегородской области еще два крупных свиноводческих комплекса на 180 тыс. голов каждый. По словам врио области Глеба Никитина, их открытие позволит создать в регионе 200 дополнительных рабочих мест с заработной платой не менее средней по отрасли.
- Константин Курсиков
- 05.04.201814:17
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