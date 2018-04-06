В Мордовии открыт центр химического производства и лаборатория печатной гибридной электроники

В Центре экспериментального производства АУ «Технопарк-Мордовия» открыт многофункциональный центр химического производства «ЭлементПро» и лаборатория печатной гибридной электроники компании «Печатные технологии».

На базе центра запланирован выпуск 15 видов продукции и 4 типа производственных услуг, в том числе уникальной продукции — материалов, модифицированных одностенными углеродными нанотрубками (ОУНТ).

Центр способен производить до 5 тыс.тонн в год концентратов с углеродными нанотрубками для пластиков, органических и водных дисперсий.

Основными видами продукции центра будут добавки для пластиков — мастербатчи (электропроводящие и высокопрочные пластики, компаунд для кабельной промышленности), водные и спиртовые дисперсии (суспензии) на основе ОУНТ и других функциональных аддитивов (для ЛКМ, добавок и концентратов), органические дисперсии на основе смол и других связующих (полиэфирные, эпоксидные, полиуретановые), высокочистые проводящие чернила и пасты для печатной электроники.

Один из первых продуктов — концентрат с углеродными нанотрубками (УНТ) для производства частично проводящего пластика — мастербатча для кабельной промышленности. Объём этого производства только в России составляет сотни миллионов рублей в год, а полученные в ходе испытаний результаты позволяют вывести проект на международный уровень.

В центре будут сосредоточены исследования и разработки новых химических материалов и организовано производство инновационных добавок для модификации материалов в строительной, кабельной, химической и других отраслях промышленности. Оригинальные функциональные аддитивы на основе УНТ применяются для придания материалам и выпускаемой продукции новых или улучшенных свойств: электропроводности, улучшенной теплопроводности, повышенной прочности, стойкости к истиранию, повышенным температурам.

Здесь установлено современнейшее оборудование, в том числе для смешивания красок густой консистенции и производства отличающегося своей уникальностью изоляционного состава — компаунда, который в момент использования является жидким, а затем отвердевает, при этом в его содержимом отсутствуют какие-либо растворители. Получаемый состав сохраняет свои свойства в температурном режиме по Цельсию от — 50 до +200 градусов. Поэтому может найти свое применение в производстве электротехнических приборов, радиоаппаратуры, а также для защиты от внешних воздействий различных узлов и деталей.

Особенностью «ЭлементПро» является выпуск уникальной продукции — материалов, модифицированных одностенными углеродными нанотрубками. Концентраты на их основе придают материалам улучшенные свойства.

В результате можно производить электропроводящие и высокопрочные пластики, компаунд для кабельной промышленности, высокочистые проводящие чернила и пасты для печатной электроники органических и водных дисперсий различного вида.

Компания ТК «Печатные технологии» создана с целью вывода рынок промышленных технологий печатной гибкой электроники.

В высокотехнологичной лаборатории разрабатывают материалы для печатной электроники - электропроводящие пасты и чернила на основе серебра, углерода, углеродных нанотрубок, а также растягиваемые электропроводящие пасты.

Саранские разработчики смогли снизить себестоимость таких паст за счет внедрения новых технологий и превзойти по достигнутым характеристикам зарубежные аналоги.

В лаборатории печатной электроники будет производиться продукция для освещения, рекламы и всевозможные индикаторы. Сейчас здесь тестируется дисплей, который планируется устанавливать на ветровое стекло автомобиля.

Направлениями деятельности являются также внедрение технологий печати, разработка методик контроля параметров слоев изготовленных печатными методами и печатных электронных компонентов — печатные антенны, печатные датчики.

В целом, в многофункциональном центре реализуются 64 стартапа представленные 20 компаниями-резидентами Наноцентра РМ.

Перед новым центром стоит важная задача — апробация инновационных решений для промышленных предприятий республики.